川普打得贏美中貿易戰？第三方觀點大潑冷水

對於美國總統川普的關稅政策，新加坡資深外交官馬凱碩（Kishore Mahbubani）接受半島電視台訪問時，批評美國目前的外交政策混亂。他不看好川普能把製造業工作帶回美國，也不認為美國採取的措施會讓其他國家疏遠中國大陸。

馬凱碩的說法是，中國大陸固然受惠於全球化，但美國也是。川普擔心貧富差距「合情合理」，但想逼工廠的工作回流到美國，這個想法很可能行不通。

馬凱碩表示，中國大陸會因為與美國的貿易戰而受創，但「中國打算以短期痛苦換取長期利益」。

他聲稱美國政策混亂是「送禮給中國」，而其他國家不會疏遠中國。

馬凱碩著有《中國贏了嗎？》（Has China Won？）一書，他抱持的看法是，美國對中國實施制裁與出口管制，反促使中國加速實現科技自立自強，間接強化中國地位，而且會有愈來愈多的國家認識到，就自身經濟和戰略利益而言，與中國接觸有其必要。