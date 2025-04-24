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美中貿易戰降溫？美財長：雙方都需讓步「不會單方面降低對中關稅」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國財政部長貝森特23日表示，若美中貿易戰要出現降溫，雙方都必須做出讓步，並否認總統川普將單方面撤銷對中關稅的傳聞。

金融時報報導，貝森特向媒體表示，「必須是雙方的降溫」，呼應他前一日出席摩根大通會議時的談話，他當時說，目前美中之間的關稅僵局「不可持續」。

此外，貝森特說，美中雙方所實施的高額關稅「幾乎等同於禁運」，並強調，「美中若在貿易上徹底決裂，對任何人都沒有好處」。

根據華爾街日報報導，川普正在考慮單方面降低對中國商品的關稅。對此，貝森特明確否認這項說法，稱「完全不會」。

目前美國對中商品徵收高達145%的關稅，中方則以125%的關稅反制。川普被問及是否擔心高關稅對美國中小企業的衝擊時則回應：「不擔心」，並補充，「這代表中國根本無法跟我們做生意⋯⋯那個關稅數字真的太高了。」

儘管如此，川普指出美中「每天都有直接聯繫」，但至今雙方仍未展開正式貿易談判。貝森特亦表示，目前談判尚未展開，並強調：「雙方都在等對方開口。」

中國方面則表示，不會接受川普提出的電話會談，甚至不會討論高峰會，除非雙方的工作層級先談出初步協議框架。

一名了解內情的人士透露，沃爾瑪與Target兩大零售巨頭的執行長日前親赴白宮，警告川普關稅對美國零售業與進口貿易造成的衝擊。

根據貝森特提供的數據，截至2周前，中國運往美國的海運貨櫃訂單下滑高達64%。

貝森特說：「美中關係最緊密的連結是在最高層，這既是祝福也是詛咒。也就是說，一切取決於習近平與川普總統，但在任何降溫行動中，談判顯然不會從最高層開始，所以我無法給出時間表。」

灰色價值管理（Grey Value Management）首席投資長格雷（Steven Grey）批評：「不確定與反覆是經濟的毒藥。白宮言行反覆、前後矛盾，導致市場對其任何表態都只能『話聽一半』。」

川普 關稅

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