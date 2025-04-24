白宮證實川普考慮豁免「汽車零組件」關稅 中國可望受惠

白宮23日向CNBC證實，美國總統川普正在考慮對汽車製造商部分關稅措施給予豁免。

白宮向CNBC記者賈維斯（Eamon Javers）證實此事。根據報導，川普計畫豁免針對中國進口產品所加徵的汽車零組件關稅，該批關稅原本是為了反制芬太尼（fentanyl）生產行為，同時也包含鋼鐵與鋁材的徵稅項目。

據悉，這項豁免將與預計在5月3日生效的兩項措施分開處理，分別是對進口汽車與汽車零組件所徵收的25%關稅。

受豁免消息激勵，多家汽車製造商與零件供應商的股價在23日盤後交易中小幅上揚。

此外，川普23日另對加拿大進口車加徵關稅一事發表看法，表示目前課徵的25%關稅「可能還會提高」。

川普在白宮橢圓辦公室對記者表示：「當我們對加拿大加徵汽車關稅時，他們正在支付25%關稅，但這個數字還有可能上升。說得直接一點，我們不想要你們的車，我們想做我們自己的車。」