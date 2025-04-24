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川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮發言人李維特。美聯社
白宮發言人李維特。美聯社

美國總統川普日前疑對中國大陸態度放軟，指145%的對中關稅太高，未來會調整，但沒有說明時間點，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）23日表示，不會有單方面的關稅調整，指中國大陸必須與美國達成協議。

川普22日表示，145%的對中關稅太高了；川普指出，是因為種種其他因素，才累積到這個程度，未來不會這麼高，會做調整，但不會降至零。

川普是否對中國大陸的態度放軟？李維特23日受訪時表示，這不是合適的形容，並表示，川普不會放棄達成公平貿易，也不會放棄讓中國大陸停止剝削美國。

針對川普何時會調降對中關稅，李維特說，美國不會單方面調整對中關稅，中國大陸必須與美國達成貿易協議；李維特說，美方對此抱持樂觀，到時會由川普決定如何做出調整。

不過，李維特說，美國也必須看到中國大陸調降對美關稅和非關稅障礙。

川普 關稅

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