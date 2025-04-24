美財長：美中必須互降關稅才談得下去

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國財政部長貝森特今天表示，美國與中國在展開談判前，必須先降低對彼此商品徵收的高額關稅川普政府不會單方面降低關稅稅率。

法新社及英國「金融時報」（Financial Times）等媒體報導，貝森特（Scott Bessent）今天在華府告訴記者，美中雙方必須緩和局勢，他認為雙方都在等待對話。

貝森特提及，在展開談判前，美中兩國必須先降低對彼此商品徵收的驚人高額關稅，他認為美中雙方都不相信當前高關稅可以持續。

美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%，北京當局則將美國商品的關稅稅率提高至125%以示報復。

貝森特指出：「這等同於禁運，兩國貿易中斷不符合任何人的利益。」

川普 關稅

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