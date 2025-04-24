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美盯上7台廠祭「雙反調查」

聯合報／ 編譯葉亭均林文彬、記者陳儷方／綜合報導

彭博資訊報導，美國商務部已對台灣特定單體與寡聚物（CMOs）展開反傾銷和反補貼稅的雙反調查，此案一共涉及七家台灣化工領域的企業。

根據美國商務部在聯邦公報發布的公開調查通知，商務部三月廿七日收到一項反補貼稅申訴，與從台灣進口的特定單體與寡聚物有關。這項申訴由美國本土生產商Arkema代表國內產業提出，指控台灣當局提供單體與寡聚物生產商補貼，這些進口已重創美國產業，或構成嚴重威脅。

單體與寡聚物主要用於油墨及塗料的固化，據美方統計，美國去年自台灣進口CMOs約七九三八萬美元（約新台幣廿五點八億元）。

經濟部國際貿易署昨表示，在正式調查前，貿易署已向美方強調我政府相關措施均無特定性，不應進行平衡稅調查。現美方既已決定調查，貿易署將與業者共同因應，爭取較低稅率，也呼籲廠商積極應訴，維護出口權益。

Arkema認定台灣有七家單體與寡聚物生產商或出口商，但通知中未提供名單。不過，貿易署日前發布的新聞稿顯示，此案涉及的公司分別是台灣科斯創、雙鍵化工、長興材料、日勝化工、國精化學、信捷先進材料及東昌化學。

Arkema在舉例證明美國產業受創時點出許多現象，包括市占率下降、產量下滑、產能減少、營業利益縮水及營收萎縮等。美國商務部評估指控及各項證據後，認定這些指控獲得充分證據支持，符合展開調查的法定要求。

從台灣進口的單體與寡聚物是否衝擊美國國內產業，將由國際貿易委員會（ＩＴＣ）負責認定，ＩＴＣ將在接獲申訴後四十五天內做出初步判斷。如果ＩＴＣ判定台灣單體與寡聚物沒有重創或是嚴重威脅美國產業的合理跡象，調查將畫下句點，反之則會遵照法規和監管時間規定繼續下去。

川普 關稅

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