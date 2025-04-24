美財長：與陸經濟脫鉤不是目標

美國財政部長貝森特廿二日在一場閉門投資者峰會上表示，與中國大陸的關稅戰打下去雙方都無法承受，全球最大的兩個經濟體必須找到緩和緊張局勢之道。

貝森特在摩根大通於華盛頓主辦的非公開活動上提到目前與北京的關係，貝森特說，美中對峙降級，不久的將來就將出現。與會人士向彭博新聞透露，貝森特將當前兩國局面描述為實質上的貿易禁運。

貝森特還提到，與大陸脫鉤不是美國政府目標，且當前美國對大陸商品加徵百分之一四五關稅、中方對美國商品加徵百分之一二五關稅的狀況，也不可持續。他強調，與中方協商可能是苦差事，但沒有一方認為眼前現狀可以持續。

他樂觀地認為，雙方緊張關係有望在幾個月內出現讓市場欣慰的緩和，但他也示警，美中達成更大範圍協議，可能需要更長時間。

貝森特向與會者表示，美中兩國可能用兩到三年時間來簽署一項全面協議。

不過，政治新聞網站Politico廿二日報導，白宮加緊與日本、印度達成關稅問題共識，預計透過「框架性質備忘錄」換取緩衝，向市場釋出穩定訊號。

Politico指出，隨著大規模對等關稅延緩九十天，白宮近來積極與貿易夥伴達成框架協議，反映其意識到必須對內外釋出穩定訊號，避免市場動盪和與盟友關係進一步惡化，這也是迄今最清楚的訊號，說明川普政府打算如何收拾自己挑起的貿易戰局。