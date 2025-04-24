川普：對陸關稅會降 但不會降至零

美國總統川普廿二日表示，對中國大陸百分之一四五的關稅非常高，未來不會這麼高，接下來會降低，但不會降至零；財政部長貝森特也說，美國與中國大陸的貿易戰將會緩和。受上述兩人談話激勵，全球股市昨天普遍大漲。

美對陸關稅可能降至50%至65%

華爾街日報廿三日獨家報導，知情人士透露，川普政府考慮大幅削減大陸進口商品關稅，在某些情況下削減超過一半，稅率可能降至百分之五十至百分之六十五，試圖緩解與大陸緊張關係。前述人士表示，川普尚未做出最終決定，並指有幾種選項正在討論。

針對川普對陸態度放緩，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，如果美方真想透過對話談判解決問題，應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上與大陸對話，「一邊說要同中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的」。

ＣＮＢＣ報導，貝森特廿二日在一場由摩根大通集團主持的閉門會議中表示，他預期美國與中國大陸的貿易戰會於不久的將來緩和。

媒體詢問是否在談判中對中國大陸抱持強硬態度，川普出席一場活動時表示，他不會這樣說；他會對中國大陸非常好，中國大陸也會對美國非常好，看最後會發生什麼事情；中國大陸必須和美國達成協議，否則無法在美國做生意，美國希望中國能參與，如果中國大陸不達成協議，美國將設定好一個協議，這個協議會對所有人都非常公平。

至於貝森特在稍早談話中指稱，高關稅讓美中兩國像是下達禁運令；川普同意百分之一四五的對中關稅太高了。他說，因為種種其他因素，才會累積到這種程度，未來不會這麼高，會做調整，但不會降至零。

美已收到18份貿易協議提案

川普認為，美中未來會愉快的共存，最理想的狀況是可以一起合作；川普說，現在對中關稅是百分之一四五，未來不會接近這個數字。

白宮廿二日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特指出，目前已有超過一百個國家，希望與美國達成貿易協定，光是美方貿易團隊本周就與卅四國的代表會面，美方已經收到十八份貿易協議的提案。李維特說，川普政府正為與中國大陸達成協議鋪路，所有涉及的一方都希望看到能夠達成貿易協議，事情正朝對的方向前進。

對於李維特的說法，目前是否正在與美國進行貿易協議談判，郭嘉昆回應，對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確，不願打也不怕打。如果美方真的想通過對話談判解決問題，應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方進行對話。

陸方在聯合國討論濫施關稅

至於陸方在聯合國安理會討論美國關稅議題，郭嘉昆說，相信美方發動的關稅戰違反世貿組織規則，損害各國共同利益，也危害以聯合國為中心的國際體系、以聯合國憲章為基礎的國際秩序，「聯合國的各機構有權利也有責任就美方濫施關稅發出自己的聲音」。