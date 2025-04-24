川普口氣軟了 美對陸關稅將大幅下降

美國總統川普對中國大陸的強硬態度出現和緩跡象，22日表示他將在與中國大陸的任何貿易談判中，對中國大陸「非常友好」，若雙方能達成協議，目前的145%關稅稅率將「大幅」下降，白宮官員透露可能降至約50%至65%，激勵美股道瓊工業指數23日早盤連續第二天漲逾千點。

美中貿易緊張有望降溫，加上川普表明他無意開除聯準會（Fed）主席鮑爾，激勵美股三大指數22日大漲超過2%、道瓊工業指數飆漲逾千點後，23日早盤繼續勁漲，道瓊工業指數大漲1,002點（漲幅2.6%），標普500指數漲3.3%，那斯達克指數揚升4.1%。

川普對陸關稅大動作影響美股走勢

晶片、加密貨幣類股以及中國大陸企業在美國掛牌的ADR都大漲，費城半導體漲6%，美超微狂漲逾11%，台積電ADR和輝達都漲逾4.6%，蘋果跳漲3.5%，阿里巴巴、拼多多及百度ADR都攀漲超過3%。

華爾街日報（WSJ）引述白宮官員指出，中國大陸關稅可能降至約50%至65%，白宮也正考慮分級關稅制，例如對認為不威脅國安的產品課徵35%，對攸關美國戰略利益的產品則課徵至少100%，分五年漸進提高。

川普22日在白宮表示，他覺得沒必要對大陸國家主席打「強硬牌」，「我們和中國一切順利」，「我認為我們和每一個…幾乎每一個國家都進展順利」。

他說，他在與大陸討論時，將不會提到新冠肺炎病毒的起源，「我們將非常友好」，「他們將非常友好，然後我們看看會出現什麼結果，但最後他們必須達成協議，因為否則他們就沒辦法在美國做生意」。

他提到中國大陸的關稅時，表示稅率「將大幅降低」，「145%非常高，將不會那麼高」，也「將不會接近那麼高的水準，將會大幅調降，但不會是零」。

在美國陸續對大陸輸美產品加徵20%與125%關稅後，大陸也以125%報復性關稅反擊，使兩國貿易往來實質停擺，大陸表明願意談判，但希望美國表現尊重。

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝與副行長宣昌能、及財長藍佛安正在華府參加IMF與世銀年會，有利營造美中官員交換意見並開啟貿易談判環境。北京全球化智庫創辦人王輝耀表示，川普的發言釋出「更合理」的語調，「中國可能有所回應」。

Natixis首席亞太經濟學家賀蕾歐認為，市場暴跌與美國公債殖利率大漲，讓川普陷入恐慌，「他需要一項協議，而且要快，在這種情勢下，中國不需要做出任何重大退讓」。