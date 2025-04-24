川普口氣軟了 美對陸關稅將大幅下降

經濟日報／ 編譯黃淑玲易起宇／綜合外電
美國總統川普對中國大陸的強硬態度出現和緩跡象。路透
美國總統川普對中國大陸的強硬態度出現和緩跡象。路透

美國總統川普對中國大陸的強硬態度出現和緩跡象，22日表示他將在與中國大陸的任何貿易談判中，對中國大陸「非常友好」，若雙方能達成協議，目前的145%關稅稅率將「大幅」下降，白宮官員透露可能降至約50%至65%，激勵美股道瓊工業指數23日早盤連續第二天漲逾千點。

美中貿易緊張有望降溫，加上川普表明他無意開除聯準會（Fed）主席鮑爾，激勵美股三大指數22日大漲超過2%、道瓊工業指數飆漲逾千點後，23日早盤繼續勁漲，道瓊工業指數大漲1,002點（漲幅2.6%），標普500指數漲3.3%，那斯達克指數揚升4.1%。

川普對陸關稅大動作影響美股走勢
川普對陸關稅大動作影響美股走勢

晶片、加密貨幣類股以及中國大陸企業在美國掛牌的ADR都大漲，費城半導體漲6%，美超微狂漲逾11%，台積電ADR和輝達都漲逾4.6%，蘋果跳漲3.5%，阿里巴巴、拼多多及百度ADR都攀漲超過3%。

華爾街日報（WSJ）引述白宮官員指出，中國大陸關稅可能降至約50%至65%，白宮也正考慮分級關稅制，例如對認為不威脅國安的產品課徵35%，對攸關美國戰略利益的產品則課徵至少100%，分五年漸進提高。

川普22日在白宮表示，他覺得沒必要對大陸國家主席打「強硬牌」，「我們和中國一切順利」，「我認為我們和每一個…幾乎每一個國家都進展順利」。

他說，他在與大陸討論時，將不會提到新冠肺炎病毒的起源，「我們將非常友好」，「他們將非常友好，然後我們看看會出現什麼結果，但最後他們必須達成協議，因為否則他們就沒辦法在美國做生意」。

他提到中國大陸的關稅時，表示稅率「將大幅降低」，「145%非常高，將不會那麼高」，也「將不會接近那麼高的水準，將會大幅調降，但不會是零」。

在美國陸續對大陸輸美產品加徵20%與125%關稅後，大陸也以125%報復性關稅反擊，使兩國貿易往來實質停擺，大陸表明願意談判，但希望美國表現尊重。

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝與副行長宣昌能、及財長藍佛安正在華府參加IMF與世銀年會，有利營造美中官員交換意見並開啟貿易談判環境。北京全球化智庫創辦人王輝耀表示，川普的發言釋出「更合理」的語調，「中國可能有所回應」。

Natixis首席亞太經濟學家賀蕾歐認為，市場暴跌與美國公債殖利率大漲，讓川普陷入恐慌，「他需要一項協議，而且要快，在這種情勢下，中國不需要做出任何重大退讓」。

川普 關稅

延伸閱讀

貝森特、川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

美股道瓊早盤飆逾千點！台積電ADR漲4% 全因川普態度軟化

川普髮夾彎原因曝！對Fed與大陸立場轉溫和 傳3大零售商私下警告

川普掀法律戰！CBS新聞節目「60分鐘」不滿獨立性受損 執行製作請辭

相關新聞

川普：對陸關稅會降 但不會降至零

美國總統川普廿二日表示，對中國大陸百分之一四五的關稅非常高，未來不會這麼高，接下來會降低，但不會降至零；財政部長貝森特也...

川普髮夾彎原因曝！對Fed與大陸立場轉溫和 傳3大零售商私下警告

Axios 23日報導，美國總統川普21日被三大零售商執行長和市場嚇到，隔天緩和了一些最尖銳的威脅，表明對中國大陸立場更...

美財長：與陸經濟脫鉤不是目標

美國財政部長貝森特廿二日在一場閉門投資者峰會上表示，與中國大陸的關稅戰打下去雙方都無法承受，全球最大的兩個經濟體必須找到...

川普考慮大幅削減對陸關稅 某些品項下調逾一半「可能幅度曝光」

華爾街日報23日獨家報導，知情人士透露，川普政府正在考慮大幅削減中國大陸進口商品關稅，在某些情況下削減超過一半，試圖緩解...

美盯上7台廠祭「雙反調查」

彭博資訊報導，美國商務部已對台灣特定單體與寡聚物（CMOs）展開反傾銷和反補貼稅的雙反調查，此案一共涉及七家台灣化工領域...

川普口氣軟了 美對陸關稅將大幅下降

美國總統川普對中國大陸的強硬態度出現和緩跡象，22日表示他將在與中國大陸的任何貿易談判中，對中國大陸「非常友好」，若雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。