貝森特：100多國洽美協商貿易

經濟日報／ 編譯陳苓陳律安／綜合外電

美國財長貝森特23日表示，在總統川普宣布關稅政策後，100多國都已接洽美國希望協商貿易。美方本周與34國舉行貿易會談，已收到18份提案。據傳美國即將與日本、印度敲定關稅協議。

貝森特在國際金融協會（IIF）發表演說時，強調重新平衡全球貿易的重要性，並透露超過100個國家都已接洽美方，希望提供一臂之力，正面回應川普想創建更平衡國際體系的做法，正在進行重大討論。

福斯新聞報導，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）22日表示，她與整個貿易團隊會商，新的進展顯示，目前收到18份書面提案。包括美國財長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）、及貿易顧問納瓦羅等人組成的團隊，本周安排與34國舉行會議。她形容官員以川普想要的速度進行，要確保這些協議是替美國勞工及人民所敲定。

李維特同時宣布，川普政府正為與中國大陸達成協議預做準備。她稍早詢問過總統此事，川普說，在美中潛在的貿易協定方面，美國表現不俗。一如她先前所說，現在已收到18份提案，全球有100多國想和美國商定協議。

Politico網站引述知情人士報導，美國即將與日本、印度達成關稅協定，以避免對等關稅開徵，但許多棘手問題可能會留待之後再議。

儘管沒有全面性的貿易協定，川普當局正努力簽署「備忘錄」或廣泛「架構」，替未來協議鋪路。相關人士表示，不會將此稱為協議，比較像雙方同意談判做交易；要敲定最終協議，也許要好幾個月。

川普政府面臨艱鉅任務，須與60多國分別談妥協議，以避免對等關稅7月初上路。這顯示白宮內部意識到須採取更多行動，確保商界及金融市場明白貿易戰快要告終。

川普 關稅

延伸閱讀

貝森特、川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

美股道瓊早盤飆逾千點！台積電ADR漲4% 全因川普態度軟化

川普髮夾彎原因曝！對Fed與大陸立場轉溫和 傳3大零售商私下警告

川普掀法律戰！CBS新聞節目「60分鐘」不滿獨立性受損 執行製作請辭

相關新聞

川普：對陸關稅會降 但不會降至零

美國總統川普廿二日表示，對中國大陸百分之一四五的關稅非常高，未來不會這麼高，接下來會降低，但不會降至零；財政部長貝森特也...

川普髮夾彎原因曝！對Fed與大陸立場轉溫和 傳3大零售商私下警告

Axios 23日報導，美國總統川普21日被三大零售商執行長和市場嚇到，隔天緩和了一些最尖銳的威脅，表明對中國大陸立場更...

美財長：與陸經濟脫鉤不是目標

美國財政部長貝森特廿二日在一場閉門投資者峰會上表示，與中國大陸的關稅戰打下去雙方都無法承受，全球最大的兩個經濟體必須找到...

川普考慮大幅削減對陸關稅 某些品項下調逾一半「可能幅度曝光」

華爾街日報23日獨家報導，知情人士透露，川普政府正在考慮大幅削減中國大陸進口商品關稅，在某些情況下削減超過一半，試圖緩解...

美盯上7台廠祭「雙反調查」

彭博資訊報導，美國商務部已對台灣特定單體與寡聚物（CMOs）展開反傾銷和反補貼稅的雙反調查，此案一共涉及七家台灣化工領域...

川普口氣軟了 美對陸關稅將大幅下降

美國總統川普對中國大陸的強硬態度出現和緩跡象，22日表示他將在與中國大陸的任何貿易談判中，對中國大陸「非常友好」，若雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。