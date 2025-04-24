貝森特：100多國洽美協商貿易

美國財長貝森特23日表示，在總統川普宣布關稅政策後，100多國都已接洽美國希望協商貿易。美方本周與34國舉行貿易會談，已收到18份提案。據傳美國即將與日本、印度敲定關稅協議。

貝森特在國際金融協會（IIF）發表演說時，強調重新平衡全球貿易的重要性，並透露超過100個國家都已接洽美方，希望提供一臂之力，正面回應川普想創建更平衡國際體系的做法，正在進行重大討論。

福斯新聞報導，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）22日表示，她與整個貿易團隊會商，新的進展顯示，目前收到18份書面提案。包括美國財長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）、及貿易顧問納瓦羅等人組成的團隊，本周安排與34國舉行會議。她形容官員以川普想要的速度進行，要確保這些協議是替美國勞工及人民所敲定。

李維特同時宣布，川普政府正為與中國大陸達成協議預做準備。她稍早詢問過總統此事，川普說，在美中潛在的貿易協定方面，美國表現不俗。一如她先前所說，現在已收到18份提案，全球有100多國想和美國商定協議。

Politico網站引述知情人士報導，美國即將與日本、印度達成關稅協定，以避免對等關稅開徵，但許多棘手問題可能會留待之後再議。

儘管沒有全面性的貿易協定，川普當局正努力簽署「備忘錄」或廣泛「架構」，替未來協議鋪路。相關人士表示，不會將此稱為協議，比較像雙方同意談判做交易；要敲定最終協議，也許要好幾個月。

川普政府面臨艱鉅任務，須與60多國分別談妥協議，以避免對等關稅7月初上路。這顯示白宮內部意識到須採取更多行動，確保商界及金融市場明白貿易戰快要告終。