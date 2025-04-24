貝森特表態貿易戰不可持續 陸回應：談，大門敞開

美國總統川普改口表示將大幅下降中國商品關稅；美國財長貝森特也表態美中貿易戰不可持續。大陸外交部發言人郭嘉昆昨（23）日回應，中方的態度很明確，「打，奉陪到底；談，大門敞開。」

郭嘉昆重申，如果美方真的想透過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話。

大陸國家主席習近平昨日在北京與來訪的亞塞拜然總統阿利耶夫舉行會談，針對美中關稅議題，習近平表示，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。

日本共同社報導，針對美國川普政府的關稅措施，大陸總理李強致信日本首相石破茂，呼籲攜手應對。據報導，日本經由大陸駐日大使吳江浩，接收了李強的親筆信。信中內容似乎是強調在川普政府接連推出高關稅措施的形勢下，有必要共同對抗保護主義。不過報導稱，日本將考慮與中國大陸的關係並慎重對待。對於這封李強的親筆信，日本政府內有人提出「展示對話姿態，在日中之間的難題上能夠獲得成果就行」。

日本執政聯盟領袖之一的公明黨魁齊藤鐵夫，昨日訪陸行程會見大陸政協主席王滬寧，綜合日媒報導，王滬寧呼中日攜手因應美國關稅挑戰；齊藤則呼籲中美在報復性關稅問題上保持冷靜。

齊藤還轉交石破茂致習近平的親筆信給王滬寧。日媒分析，在美國對等關稅談判壓力下，日本執政聯盟改善對陸關系的緊迫性會愈來愈明顯。