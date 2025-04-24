直言關稅戰僵局 貝森特：不是要美中脫鉤

美國財政部長貝森特22日在摩根大通（小摩）舉行的一場閉門投資人會議表示，美國與中國大陸的關稅戰僵局，對雙方來說都難以為繼，並預期美中「非常近期」就將達成初步協議。他也澄清，美國的目標並非是美中脫鉤。

彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）都引述與會的知情人士報導，貝森特在出席小摩於華府主辦的非公開活動上，形容美中當前的雙邊貿易情勢為實質的雙向禁運，雙方都認為現狀難以為繼，川普政府的目標並非要讓美中脫鉤。

他說，美國對中國大陸進口產品課徵145%關稅、中國大陸對美國進口產品課徵125%關稅，無以為繼，局勢降溫可能會在「非常近期的未來」發生，讓市場「鬆一口氣」，只是他也承認，與中國大陸的任何協商都將「步履維艱」。

但他也審慎表示，美中要達成更廣泛協議，可能需要更長的時間，華府與北京這類的談判尚未開始，他預期全面協議可能會在兩到三年後出現。

貝森特說，他希望能夠達成中國大陸經濟「龐大而美妙的重新平衡」，轉向更仰賴消費，美國經濟則轉向更仰賴製造。

在美國宣布對多國課徵對等關稅後，多國都已與川普政府接洽，希望談判貿易協議，但美中都還沒舉行任何實質對話，北京更挑明表示，認為川普的行徑為霸凌，不會屈服。

儘管白宮展現出希望取得美中貿易談判進展的渴望，但是現在還沒有美中即將重啟協商的跡象，美國總統川普希望直接和中國大陸國家主席對談，但北京當局不願意冒險，希望在雙方敲定潛在貿易協議的細節後，再安排川習兩人通電話或會面。

白宮發言人李維特表示，川普22日告訴她，美國「在與中國達成潛在貿易協議上進展非常順利」，但她迴避川普與習近平是否真有進行對話的問題。