直言關稅戰僵局 貝森特：不是要美中脫鉤

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國財政部長貝森特22日在摩根大通（小摩）舉行的一場閉門投資人會議表示，美國與中國大陸的關稅戰僵局，對雙方來說都難以為繼，並預期美中「非常近期」就將達成初步協議。他也澄清，美國的目標並非是美中脫鉤。

彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）都引述與會的知情人士報導，貝森特在出席小摩於華府主辦的非公開活動上，形容美中當前的雙邊貿易情勢為實質的雙向禁運，雙方都認為現狀難以為繼，川普政府的目標並非要讓美中脫鉤。

他說，美國對中國大陸進口產品課徵145%關稅、中國大陸對美國進口產品課徵125%關稅，無以為繼，局勢降溫可能會在「非常近期的未來」發生，讓市場「鬆一口氣」，只是他也承認，與中國大陸的任何協商都將「步履維艱」。

但他也審慎表示，美中要達成更廣泛協議，可能需要更長的時間，華府與北京這類的談判尚未開始，他預期全面協議可能會在兩到三年後出現。

貝森特說，他希望能夠達成中國大陸經濟「龐大而美妙的重新平衡」，轉向更仰賴消費，美國經濟則轉向更仰賴製造。

在美國宣布對多國課徵對等關稅後，多國都已與川普政府接洽，希望談判貿易協議，但美中都還沒舉行任何實質對話，北京更挑明表示，認為川普的行徑為霸凌，不會屈服。

儘管白宮展現出希望取得美中貿易談判進展的渴望，但是現在還沒有美中即將重啟協商的跡象，美國總統川普希望直接和中國大陸國家主席對談，但北京當局不願意冒險，希望在雙方敲定潛在貿易協議的細節後，再安排川習兩人通電話或會面。

白宮發言人李維特表示，川普22日告訴她，美國「在與中國達成潛在貿易協議上進展非常順利」，但她迴避川普與習近平是否真有進行對話的問題。

川普 關稅

延伸閱讀

貝森特、川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

美股道瓊早盤飆逾千點！台積電ADR漲4% 全因川普態度軟化

川普髮夾彎原因曝！對Fed與大陸立場轉溫和 傳3大零售商私下警告

川普掀法律戰！CBS新聞節目「60分鐘」不滿獨立性受損 執行製作請辭

相關新聞

川普：對陸關稅會降 但不會降至零

美國總統川普廿二日表示，對中國大陸百分之一四五的關稅非常高，未來不會這麼高，接下來會降低，但不會降至零；財政部長貝森特也...

川普髮夾彎原因曝！對Fed與大陸立場轉溫和 傳3大零售商私下警告

Axios 23日報導，美國總統川普21日被三大零售商執行長和市場嚇到，隔天緩和了一些最尖銳的威脅，表明對中國大陸立場更...

美財長：與陸經濟脫鉤不是目標

美國財政部長貝森特廿二日在一場閉門投資者峰會上表示，與中國大陸的關稅戰打下去雙方都無法承受，全球最大的兩個經濟體必須找到...

川普考慮大幅削減對陸關稅 某些品項下調逾一半「可能幅度曝光」

華爾街日報23日獨家報導，知情人士透露，川普政府正在考慮大幅削減中國大陸進口商品關稅，在某些情況下削減超過一半，試圖緩解...

美盯上7台廠祭「雙反調查」

彭博資訊報導，美國商務部已對台灣特定單體與寡聚物（CMOs）展開反傾銷和反補貼稅的雙反調查，此案一共涉及七家台灣化工領域...

川普口氣軟了 美對陸關稅將大幅下降

美國總統川普對中國大陸的強硬態度出現和緩跡象，22日表示他將在與中國大陸的任何貿易談判中，對中國大陸「非常友好」，若雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。