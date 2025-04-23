美財長貝森特：已有逾百國表達談判意願 中國大陸的經濟模式行不通

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國財政部長貝森特說，已有破百國與美方接觸，表達談判意願。美聯社
美國財政部長貝森特說，已有破百國與美方接觸，表達談判意願。美聯社

美國財政部長貝森特23日在華府的國際金融協會（IIF）發表演說，他提到，在川普總統祭出對等關稅措施後，已有超過100個國家向美方表達協助重新平衡全球貿易的意願。

他表示，中國大陸尤其需要進行再平衡。中國大陸現行的經濟模式是透過出口來擺脫其經濟困境。這是一種不可持續的模式，不僅對中國大陸本身造成傷害，也損及全球。

他指出，中國大陸可以從減少出口產能過剩、轉向支持本國消費者與內需做起。這樣的轉變將有助於實現全球急需的經濟再平衡。

貝森特也說，貿易並非造成全球經濟廣泛失衡的唯一因素。全球經濟日益失衡的一大原因，是各國對美國需求的長期過度依賴。

他說，部分國家的政策鼓勵過度儲蓄，抑制了由民間部門帶動的成長；另一些國家則壓低工資水準，同樣限制了經濟成長。這些做法導致全球經濟過度依賴美國的需求作為成長動力，也使全球經濟相較於應有的狀態，顯得更脆弱與更疲弱。

他表示，國際貨幣基金（IMF）應回歸核心職責，揭露造成全球經濟失衡的主因，其中中國大陸長年實施扭曲性的經濟政策與不透明的匯率操作，是全球失衡的關鍵因素之一。

他說，世界銀行繼續將中國大陸視為「開發中國家」，不符中國大陸當今作為全球第二大經濟體的地位。這種作法排擠了真正貧困國家的資源，也削弱了市場機制。美方要求世銀為已達「畢業標準」的中國大陸等國家設下退出「開發中國家」地位的時程，並呼籲中國大陸若欲在全球扮演其實質角色，就應該退出開發中國家待遇、承擔相應責任。

川普 關稅

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