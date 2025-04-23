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川普考慮大幅削減對陸關稅 某些品項下調逾一半「可能幅度曝光」

傳白宮擬將對陸商品關稅調降至50到65% 美中緊張關係有望緩和

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
知情人士指出，川普政府正考慮削減對中國大陸進口商品的高額關稅，在某些情況下，會把當前課徵的稅率調降超過一半。美聯社
知情人士指出，川普政府正考慮削減對中國大陸進口商品的高額關稅，在某些情況下，會把當前課徵的稅率調降超過一半。美聯社

道瓊社引述知情人士報導，川普政府正考慮削減對中國大陸進口商品的高額關稅，在某些情況下，會把當前課徵的稅率調降超過一半，讓美中之間升高的緊張關係趨於緩和。

知情人士透露，川普尚未做出最後決定，這項討論仍可能變動，會有數個選項的可能性。

一名資深白宮官員說，對中國商品的進口關稅稅率可能降到約50%~65%。美國政府也正考慮類似眾院中國問題委員會去年底提出的分級辦法，對美國國安不構成威脅的商品，課徵35%的關稅，對攸關美國戰略利益的項目，至少課徵100%關稅；這項方案提議在五年內分階段實施。

川普 關稅

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