傳白宮擬將對陸商品關稅調降至50到65% 美中緊張關係有望緩和
道瓊社引述知情人士報導，川普政府正考慮削減對中國大陸進口商品的高額關稅，在某些情況下，會把當前課徵的稅率調降超過一半，讓美中之間升高的緊張關係趨於緩和。
知情人士透露，川普尚未做出最後決定，這項討論仍可能變動，會有數個選項的可能性。
一名資深白宮官員說，對中國商品的進口關稅稅率可能降到約50%~65%。美國政府也正考慮類似眾院中國問題委員會去年底提出的分級辦法，對美國國安不構成威脅的商品，課徵35%的關稅，對攸關美國戰略利益的項目，至少課徵100%關稅；這項方案提議在五年內分階段實施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言