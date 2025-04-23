川普考慮大幅削減對陸關稅 某些品項下調逾一半「可能幅度曝光」

華爾街日報23日獨家報導，知情人士透露，川普政府正在考慮大幅削減中國大陸進口商品關稅，在某些情況下削減超過一半，試圖緩解與大陸緊張關係。

前述人士表示，川普總統尚未做出最終決定，並指討論持續變動中，有幾種選項正在討論。

一位白宮資深官員表示，對陸關稅可能會下調至約50%至65%之間。一些知情人士說，川普政府還在考慮類似於眾院美國與中共競爭特別委員會2024年底提出的分層關稅，對美國不構成國安威脅的品項徵收35%關稅，對美國具有戰略利益的品項徵收至少100%關稅。該法案提議，在5年期間分階段引進這些關稅。

白宮沒有立即回應置評請求。