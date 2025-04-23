一周與34國會談！白宮證實收到18份貿易提案 準備與大陸達協議

美國白宮表示，已收到18份貿易協定提案，美方光在本周就和34國會談，並透露美方準備與中國大陸達成協議。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）22日告訴記者，她今早與整個貿易團隊會商，出現很多進展。貿易團隊如今收到18份書面提案。而且美國財長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）、及貿易顧問納瓦羅等人組成的團隊，僅在本周就與34國舉行會議。她形容官員以川普想要的速度進行，要確保這些協議是替美國勞工及人民所敲定。

李維特同時宣布，川普政府正為與中國達成協議預做準備。她來此之前曾詢問過總統此事，他要我告訴大家，在美中潛在的貿易協定方面，美國表現不俗。一如她先前所說，現在已收到18份提案，全球有100多國想和美國談妥協議。