快訊

中鋼股東會紀念品大家猜？資深員工與股東都不以為然了

去年全中運奪牌！被對手壓制突無心跳 高二生柔道選手甦醒說1句話

日職／初登板5.2局失7分吞敗 古林睿煬：要好好面對

聽新聞
0:00 / 0:00

一周與34國會談！白宮證實收到18份貿易提案 準備與大陸達協議

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
白宮新聞秘書李維特。路透
白宮新聞秘書李維特。路透

美國白宮表示，已收到18份貿易協定提案，美方光在本周就和34國會談，並透露美方準備與中國大陸達成協議。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）22日告訴記者，她今早與整個貿易團隊會商，出現很多進展。貿易團隊如今收到18份書面提案。而且美國財長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）、及貿易顧問納瓦羅等人組成的團隊，僅在本周就與34國舉行會議。她形容官員以川普想要的速度進行，要確保這些協議是替美國勞工及人民所敲定。

李維特同時宣布，川普政府正為與中國達成協議預做準備。她來此之前曾詢問過總統此事，他要我告訴大家，在美中潛在的貿易協定方面，美國表現不俗。一如她先前所說，現在已收到18份提案，全球有100多國想和美國談妥協議。

北京 川普 白宮 美國 關稅

延伸閱讀

對大陸態度放軟？ 川普：145%關稅太高了

川普擬5月出訪中東 第一站沙烏地阿拉伯

美Signal洩密案再爆後續 白宮重申「沒有機密資訊被洩露」

川普政府錯誤遣返移民 白宮稱合法：若回美國會再遣返

相關新聞

一周與34國會談！白宮證實收到18份貿易提案 準備與大陸達協議

美國白宮表示，已收到18份貿易協定提案，美方光在本周就和34國會談，並透露美方準備與中國大陸達成協議。

亞馬遜、沃爾瑪賣家把貨品運往加拿大囤放 等待美中關稅戰降溫

亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪（Walmart）的第三方賣家，紛紛把貨物囤放在加拿大，等待美中貿易戰的情勢發展，押注川普...

川普態度放軟認「對陸145%關稅太高」 陸外交部：停止威脅訛詐

美國總統川普一改先前對大陸強硬態度，最新表示對大陸的145%的關稅太高了，強調「未來關稅會遠低於145%，但不會是零」。...

日本車三度遭美保護主義圍堵 都反轉實現增長 這次還能幸免於難嗎？

杉本貴司：美國川普政府已對進口汽車加徵25%的關稅。這對很多以美國為主要市場的日本汽車廠商來說是前所未有的逆風。

中美關稅戰持續延燒 現在誰握有優勢？

瀧田洋一：川普關稅大砲的主要目標是中國。日益激烈的中美貿易戰的贏家到底是哪一方？這是金融和股市最關心的問題。反映市場評價的中美股市的走勢令人關注。

白宮加快日印關稅談判！美媒曝急推框架協議藏玄機 恐排擠中國

政治新聞網站Politico於22日報導，白宮加緊與日本、印度達成關稅上的共識，預計透過「框架性質的備忘錄」換取緩衝，向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。