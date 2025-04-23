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川普指對中關稅會大降 中：先停止威脅再平等對話

中央社／ 台北23日電
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透

針對美國總統川普表示，未來美國對中關稅會大幅降低，但中國須與美國達成協議，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。美方若真想對話談判解決問題，就應停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，中方早就指出，「關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，脫鉤斷鏈只會孤立自己」。對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確：「我們不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開」。

他又說，如果美方真的想透過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在「平等、尊重、互惠」的基礎上與中方對話。一邊說要與中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是與中方打交道的正確方式，也是行不通的。

川普（Donald Trump）美東時間22日表示，他不會對中國打強硬牌，但中國最終必須達成協議，否則將無法在美國進行貿易，「我們希望他們（中國）參與其中」。未來美國對中國的關稅會「大幅降低」，不會像145%那樣高，但不會是零。

他還說，中國和其他國家都必須和美國達成協議，如果談不成協議，就由美國來制定協議，「那將是一個對大家都公平的協議」，過程將「進展得非常迅速」。

另據報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在摩根大通銀行（JPMorgan Chase）於華府舉行的一場投資人閉門會議指出，他預期川普對中國發起的關稅戰「近期很快就會降溫」。

據在場人士轉述，貝森特指「現在雙方都已（形同）有貿易禁令，不是嗎？」，「美中的下一步，在當今關稅稅率下，沒人相信眼前現狀可以持續」，且川普的政策目的並非讓美中脫鉤。至於和中國協商可能是「苦差事」，但沒有一方認為眼前現狀可以持續。

川普 關稅

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