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馬來西亞投貿部長訪美 解決關稅危機尋求最佳方案

中央社／ 吉隆坡23日專電

美國總統川普宣布關稅措施震撼全球，馬來西亞表明不採報復行動。投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯今天說，馬來西亞承諾致力尋求最佳解決方案，盼實現互利雙贏。

目前人在美國訪問的投貿部長東姑扎夫魯（TengkuZafrul Aziz）今天透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文，希望「尋求公平與公正貿易的解決之道」，並與美國駐亞太經濟合作會議官員會談。

東姑扎夫魯赴美國華盛頓進行訪問，預計明天會晤美國貿易代表署（USTR）相關官員。他表示，馬來西亞與美國政府高級官員會面前，已先與駐美的投資、貿易和工業部（MITI）團隊討論，深入研究與美國貿易關係的最新策略與努力方向。

東姑扎夫魯說：「馬來西亞承諾致力尋求最佳解決方案，實現共同利益。」

他感謝美國採取開放態度，願意傾聽，也準備持續展開對話，追求雙贏結果。

馬來西亞媒體先前報導，東姑扎夫魯此行赴美並非為進行談判，而是要討論馬來西亞如何在亞洲和美國之間的供應鏈發揮關鍵作用，但會重申東協對關稅議題立場。

馬來西亞除繼續與美國高層戰略對話，也啟動5項應對貿易挑戰措施，包括啟動國家地緣經濟指揮中心（NGCC）、設立管理美國關稅工作小組、召開特別東協經濟部長會議、與美方高層戰略對話、多元化並擴大出口市場。

川普（Donald Trump）於4月2日宣布對多國課徵對等關稅，東南亞各國尤其受衝擊，其中，馬來西亞面臨24%關稅，但川普9日又將對等關稅措施暫緩90天實施，在這段時間僅實施10%基準關稅。

川普 關稅

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