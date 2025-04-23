白宮加快日印關稅談判！美媒曝急推框架協議藏玄機 恐排擠中國

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普22日於白宮見證新任證券管理委員會（SEC）主席宣誓儀式。美聯社
美國總統川普22日於白宮見證新任證券管理委員會（SEC）主席宣誓儀式。美聯社

政治新聞網站Politico於22日報導，白宮加緊與日本、印度達成關稅上的共識，預計透過「框架性質的備忘錄」換取緩衝，向市場釋出穩定訊號。不過，此舉說明協議尚未具體化，許多棘手細節料將被延後處理，接近白宮人士坦言，恐怕需要「幾個月」才能敲定最終的貿易協議。另外，協議很可能刻意但以模糊措辭，凸顯美國才是日本與印度的主要貿易夥伴，而非中國。

白宮現在並未和日本或印度簽訂詳盡的正式貿易協議，三名接近白宮人士描述，官員正在推動「備忘錄」（MoU）或稱「廣泛架構」以促成未來的協議；其中一人表示，「可能需要幾個月時間才能敲定最終協議」。

另一位接近白宮人士直言，「我甚至不會稱它們是真正的協議」，並補充，「基本上，這更像是我們同意開始談判」的聲明。

Politico指出，隨著大規模對等關稅即將在7月上路，白宮近來積極與貿易夥伴達成框架協議，反映其意識到必須對內外釋出穩定訊號，避免市場動盪和與盟友關係進一步惡化，這也是迄今最清楚的一個訊號，說明川普政府打算如何收拾自己挑起的貿易戰局。

Penta Group顧問公司高級合夥人麥登（Kevin Madden）表示，目前有一系列經濟指標對市場造成壓力，企業領袖與投資人正在尋找政策進展的跡象，國會盟友也希望能指出一些廣泛的協議框架，至少可以為當前的政策路線提供一點動能，也爭取一些政治上的緩衝空間。

前美國貿易代表署談判代表、現任華府智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長、貿易專家柯特勒（Wendy Cutler）也提到，若追求談判速度，可能導致協議內容不夠周延，也難以產生長期效果。

另一方面，知情人士透露，與印度和日本的協議預計將以某種方式呈現「美國才是這些國家的主要貿易夥伴，而非中國」，儘管其中一位消息人士也提醒，相關用語將刻意保留模糊空間。

然而，協議若施壓中國鄰國與北京貿易可能引發重大反彈。印度與日本與中國經濟往來密切，且正面臨北京日益加劇的壓力，要求兩國勿向華府作出重大讓步。

川普 關稅

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