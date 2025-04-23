美關稅到底能賺多少錢？PIIE：白宮吹牛皮 政府淨稅收將大減

彼得森國際經濟研究所（PIIE）人員周二發布的一項研究顯示，如果美國總統川普的關稅計畫落實，可能增加數兆美元收入，但對政府財政的淨收益將遠低於川普及其顧問群的估計。

根據研究，美國對進口商品全面加徵10%關稅，10年內能為聯邦政府產生2.9兆美元的額外收入，但將導致經濟成長放緩，加上其他國家可能採取報復措施，淨稅收會減少到1.6兆美元，根據財政部國會預算辦公室的數據，2024年度總收入約4.9兆美元。

PIIE的研究顯示白宮誇大了關稅收入。川普貿易顧問納瓦羅本月稍早表示，未來10年可能增加6兆至7兆美元的關稅收入，有助於支付減稅和減赤的費用。

PIIE的模型發現，如果是高關稅，政府的淨收入可能下降，這與直覺相反。PIIE特約資深研究員Warwick McKibbin和McKibbin Software集團技術長Geoffrey Shuetrim是研究作者，人考慮到其他國家的報復，實施15%的全面性關稅可能帶來約1.5兆美元的收入，提高到20%則僅有不到8,000億美元。

白宮發言德賽以電子郵件表示：「川普政府唯一關心的是美國人的最大利益，而不是全球主義『自由』貿易智庫的意見。」

川普祭出的對關稅在全球掀起軒然大波，目前正與多國交涉。白宮新聞秘書萊維特引用川普談話內容表示：「我們在與中國達成潛在貿易協議方面進展非常順利。現在已經有18項提案，全球超過100個國家希望能與美國達成協議。」

迄今為止，川普關稅僅遭遇共和黨的溫和。部分共和黨議員發起要限制川普貿易權力的立法，白宮已揚言否決。許多共和黨議員表示，他們認為這些關稅只是川普的談判策略，以便爭取有利於美國的貿易協議。

PIIE及其他類似的研究指出，如果議員的判斷失準，美國會付出相當高昂的長期代價。在研究人員分析的所有情境中，美國未來10年的國內生產毛額、投資、就業與實質薪資皆呈下降趨勢，未來兩年的通貨膨脹則上升。受創最嚴重的產業是農業、製造業與礦業，因為它們很仰賴外國需求。