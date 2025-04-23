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美對中緩和…貝森特說不追求脫鉤 川普預計談判不會硬碰硬

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長貝森特上個月與美國總統川普共同參加白宮一場活動。 歐新社
美國財政部長貝森特上個月與美國總統川普共同參加白宮一場活動。 歐新社

美國財政部長貝森特周二（22日）在一場閉門投資者峰會上表示，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，全球最大的兩個經濟體必須找到緩和緊張局勢之道。美國總統川普同日稍晚被問及貝森特這樣的言論時，川普表示，美國與北京方面相處得「很好」，他不預期雙方的談判會是「硬碰硬」。他承諾將「對中國非常好」。

川普預測，美國對中國的最終關稅將「遠不到」他現在設定的145%水準。

川普說，「我們會非常友好」，「他們會非常友好，讓我們看看會發生什麼。但最終他們必須達成協議，因為不這樣做的話，他們就沒有辦法在美國做生意」。

貝森特周二是在摩根大通於華盛頓主辦的非公開活動上提到目前與北京的關係，貝森特說，美中對峙的降級，不久的將來就將出現。與會人士向彭博新聞透露，貝森特將當前兩國的局面，描述為實質上的貿易禁運。

貝森特還提到，與中國脫鉤並不是美國政府的目標，且當前美國對中國加徵145%關稅、中國對美國商品加徵125%進口稅的狀況，也不可持續。他樂觀地認為，雙方之間的緊張關係有望在幾個月內出現讓市場欣慰的緩和，但他也示警，美中達成更大範圍的協議可能需要更長時間。

貝森特向與會者表示，美中兩國可能用兩到三年時間來簽署一項全面協議。貝森特仍然重申他的論點，強調雙方的任何協議都需要是增進美國製造的貿易再平衡。不過他說，華府與北京這類的談判尚未開始。

周二貝森特這番言論傳出後，美國股市擴大漲幅，標普500指數收漲2.5%。美元上漲，美國公債持穩。

彭博指出，儘管政府官員沒有發出貿易協議取得了真正成果的訊號，但白宮展現對於貿易談判進展的渴望。白宮發言人李維特說，已有18個國家開出了貿易條件，而總統的貿易團隊本周將與34個國家開會磋商可能的協議。

她還表示，總統川普周二告訴她，美國「在與中國達成潛在貿易協議上進展非常順利」。不過這位發言人迴避了川普與中國大陸國家主席習近平是否真有進行了對話的問題。

另外據Politico報導，白宮已接近宣布與日本和印度的高層級協議，不過，預期那在很大程度上只是表明就特定主題進行談判的意願，細節的敲定將耗時數月甚至數年。李維特拒絕透露這些談判框架聲明是否足以避免對等關稅在90天的暫停期結束後恢復執行。

貝森特周二談話的同一天，國際貨幣基金組織（IMF）大幅下調了對今明兩年世界經濟成長的預估，並警告稱川普關稅一旦引發全球貿易大戰，前景將更為惡化。

貝森特今（23）日上午還將在國際金融協會主辦的一場活動中發表演講。他在X上發文說，自己會在主題演講和對話中分享他對「全球金融體系現狀」的看法。

川普 關稅

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