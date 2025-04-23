快訊

美股收盤／道瓊漲1,016點 四大指數勁揚逾2% 川普說無意開除鮑爾

對大陸態度放軟？ 川普：145%關稅太高了 接下來會降低

法院認證當爸 呂秋遠自嘲「老來得子」卻遭追殺：我沒有做錯事

聽新聞
0:00 / 0:00

對大陸態度放軟？ 川普：145%關稅太高了

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

美國總統川普22日表示，145％的對中關稅非常高，未來不會這麼高，指接下來會降低，但不會降至零。

川普22日出席聯邦證券交易委員會（SEC）主席阿特金斯（Paul Atkins）的宣誓儀式。

白宮22日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普政府也正為與中國大陸達成協議鋪路，認為所有涉及的一方都希望看到能達成貿易協議；李維特說，事情正朝對的方向前進。

針對媒體詢問會不會在談判中對中國大陸抱持強硬態度，川普22日表示，他不會這樣說；川普說，他會對中國大陸非常好，中國大陸也會對美國非常好，看最後會發生什麼事情。

川普說，中國大陸必須和美國達成協議，否則他們無法在美國做生意，而美國希望他們能夠參與；川普說，如果中國大陸不達成協議，美國將設定好一個協議；川普說，這個協議會對所有人都非常公平。

針對財政部長貝森特（Scott Bessent）稱高關稅讓美中兩國像是下達禁運令（embargo），川普同意145％的對中關稅太高了；川普指出，是因為種種其他因素，才累積到145%的程度，未來不會這麼高，會做調整，但不會降至零。

川普認為，美中未來會愉快的共存，最理想的狀況可以一起合作；川普說，現在對中關稅是145%，未來不會接近這個數字。

川普 關稅

延伸閱讀

川普擬5月出訪中東 第一站沙烏地阿拉伯

歐洲央行總裁呼籲川普 勿貿然開除聯準會主席

川普凍719億經費 哈佛大學怒告反擊

川普轟鮑爾 美股匯債湧賣壓

相關新聞

對大陸態度放軟？ 川普：145%關稅太高了

美國總統川普22日表示，145％的對中關稅非常高，未來不會這麼高，指接下來會降低，但不會降至零。

盼與大陸達成貿易協議 白宮：正朝對的方向前進

針對美國對等關稅，白宮22日表示，已有超過上百個國家希望與美方達成協議，並有18國提出協議條件；白宮也表示，川普政府正為...

宣布貿易談判取得重大進展…印度閃過對等關稅 機率高

在亞洲各大出口國爭相美國談判貿易之際，美國副總統范斯21日會晤印度總理莫迪後，兩國宣布在雙邊貿易協定取得重大進展。由於雙...

有意拉攏日本？共同社曝陸總理李強親函石破茂 籲協調應對川普關稅

共同社22日獨家報導，美中兩國因關稅大戰導致對立不斷加深，而陸方似乎有意拉攏日本。多名日本政府消息人士說，中國大陸國務院...

防美再祭高額關稅…越南、柬埔寨出手！嚴打大陸商品「洗產地」輸往美國

儘管日前才跟大陸國家主席習近平見面，但為避免美國再祭出高額關稅，越南貿易部已經下令，嚴厲打擊轉口商品「洗產地」，這項命令...

Pixel主要產地關稅46% 傳字母找上鴻海等…擬在印度增產智慧手機

印度媒體指出，字母（Alphabet）公司擬將Google Pixel智慧機的部分生產由越南轉往印度，特別鎖定輸美機種，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。