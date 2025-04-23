美稱18國就關稅協議提案 與中國商討協議進展順利

白宮今天表示，已有18國針對關稅協議提案，希望達成協議，美國貿易團隊本週將與34個國家開會討論。另外，美國在與中國達成潛在協議方面進展順利，美國總統川普（Donald Trump）及其團隊正在為與中國達成協議鋪路。

美國暫緩對等關稅90天，各國紛紛把握時間與美進行談判。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會被問及談判進度時表示，目前取得許多進展，川普政府已收到18國提案，包括美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（HowardLutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在內的貿易團隊，光是這一週就預計與34個國家開會討論。

李威特也提到，美國副總統范斯（JD Vance）昨天在訪問印度期間宣布了美國與印度貿易協議的指導方針，這是推動雙方洽簽貿易協議的架構，「是一個重大進展」。

對於媒體問及美中談判進度，李威特引述川普聲明表示，「我們在與中國達成潛在協議方面進展順利」。

李威特說，許多國家都想和美國達成協議，目前已有18國提案，「總統和政府正在為與中國達成協議鋪路」。

她表示，「我們認為所有相關各方都希望達成貿易協議」，事情正朝正確的方向發展。

至於川普是否已與中國國家主席習近平通話，李威特則說，目前沒有任何相關資訊可提供。

川普4月2日宣布將徵收整體一致性10%的進口貨品關稅，以及對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，對台灣稅率為32%。但他隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

台灣經貿談判團隊11日與美國相關官員視訊會議，針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙及出口管制等經貿議題交換意見，近期將再協商。總統賴清德今天指出，因應美國公布新的關稅政策，對美提高採購包括天然氣、石油等國家必要能源，是接下來台美雙方關稅談判的重點。