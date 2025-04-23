宣布貿易談判取得重大進展…印度閃過對等關稅 機率高

在亞洲各大出口國爭相美國談判貿易之際，美國副總統范斯21日會晤印度總理莫迪後，兩國宣布在雙邊貿易協定取得重大進展。由於雙方談判速度相當快，專家研判印度將躲過美國更高昂的對等關稅。

日本與南韓都預定本周與美國磋商，泰國的會談則遭延後。

范斯21日抵達印度展開四天行程，首日與莫迪開會後說，美國與印度的貿易談判取得重大進展，已同意廣泛的談判條款。

他22日也說，美國尋求銷售更多能源和國防裝備到印度，呼籲開啟「美國與印度的新時代」。

美國貿易代表署（USTR）21日發布聲明表示，美方將尋求為美國商品擴大市場進入、減少印度的關稅及非關稅壁壘，並取得其他承諾。

印度方面則希望盡快與川普當局敲定協議，財長希塔菈蔓21日表示，希望能在秋季前「完成正面」的貿易協定第一部分。若無法談成協定，印度輸美商品可能遭美開徵高達26%的對等關稅。美方已延後對多國課徵更高的對等關稅，目前為全面課徵10%。

新加坡國立大學經濟學家派利特說，這個進展顯示，印度與美國貿易談判的情況優於地區鄰國，從談判速度看來，印度大有機會免於更高的對等關稅。

野村控股經濟學家維瑪指出，雙邊貿易談判早早開始、印度又是美國的戰略盟友，皆為印度利多；以會談速度而言，有望在秋季前談妥初階協議，但完整協定需要更長的時間。