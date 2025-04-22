有意拉攏日本？共同社曝陸總理李強親函石破茂 籲協調應對川普關稅
共同社22日獨家報導，美中兩國因關稅大戰導致對立不斷加深，而陸方似乎有意拉攏日本。多名日本政府消息人士說，中國大陸國務院總理李強已致函日本首相石破茂，呼籲協調應對美國川普政府的關稅措施。
報導說，日方將考慮與中國的關係，慎重看待此事。
根據日本政府消息人士說法，日方經由大陸駐日大使吳江浩收到李強的親筆信，信中說，在川普政府持續推出高關稅措施的情況下，有必要共同對抗保護主義。
共同社指出，日本政府基於重視自由貿易體制的立場，一直以來都將陸方的貿易政策視為問題，兩國之間也存在諸多難題，例如大陸是否解除因福島核電廠核處理水排海而對日本水產實施的進口禁令等
針對陸方呼籲，日本外務省一位資深官員表達警戒，稱「中國是自由貿易擁護者的說法與事實不符」。消息人士說，日本政府內部也有人提出，「展示對話姿態，在日中之間的難題上能夠獲得成果就行」。
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