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防美再祭高額關稅…越南、柬埔寨出手！嚴打大陸商品「洗產地」輸往美國

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國大陸太陽能面板製造商天合光能位於越南的設施。路透
中國大陸太陽能面板製造商天合光能位於越南的設施。路透

儘管日前才跟大陸國家主席習近平見面，但為避免美國再祭出高額關稅越南貿易部已經下令，嚴厲打擊轉口商品「洗產地」，這項命令已於15日生效。而柬埔寨政府也將修改法規，以加強控制和防止柬埔寨被利用作為洗產地的「中轉站」。

美國總統川普日前指控大陸，透過東南亞來洗產地，規避美國對進口商品的關稅措施，因此對東南亞各國課對等關稅，其中柬埔寨的稅率高達49%，比鄰國越南的46%還要高。

路透取得越南政府內部文件顯示，越南已經下令打擊非法轉運商品的行為。越南貿易部稱，在美國關稅導致的緊張局勢日益加劇的情況下，貿易欺詐可能會增加。如果不防止欺詐行為，這會使「避免各國對進口商品實施制裁變得更加複雜」。

該命令要求商業部、海關及其他部會官員，強化對進口商品的監督與檢查，以確立商品的原產地，「尤其是用於生產及出口的進口原物料」。越南也將實施更嚴格程序來檢查工廠、監督「越南製造」（Made in Vietnam）商標的發放，文件特別寫道：「尤其是那些突然增加產地證明申請的企業。」

這份文件並未點名哪些國家進行「轉運詐欺」行為，路透指出，越南進口商品中，40%來自大陸，華府則公開指控北京將東南亞當作轉運中心，來規避美國關稅。

與此同時，越南政府網站引用總理范明正（22）日在河內一次會議上的講話稱，要求政府貿易談判團隊為即將與美國進行的關稅談判做好「充分準備」，並確保談判「不會對其他協議或市場產生負面影響。」

柬中時報報導，柬埔寨美國商會（AmCham）會長巴奈特（CaseyBarnett）表示，目前柬埔寨政府正修法，以控制和防止其他國家利用柬埔寨作為出口商品到美國的「中轉站」。

由柬埔寨副總理孫占托（SunChanthol）帶領的「柬美貿易與投資關係工作組」，於16日透過視訊會議與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）展開首輪貿易談判，柬方希望美國打消對柬埔寨商品徵收高昂關稅的念頭。

習近平14日起出訪越南、馬來西亞及柬埔寨，停留越南期間，他與越南政府簽署多項協議，當中也包含強化雙邊發放商品產地證明機構的合作。習近平17日還表示，中柬兩國要團結，反對一切單邊霸凌行徑，堅決抵制集團對立和陣營對抗。

大陸21日警告其他國家，不要為爭取美國豁免關稅，而限制與大陸貿易，同時威脅將對進行這類行為的國家採取反制措施。

北京 川普 東南亞 柬埔寨 美國 華府 越南 關稅

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