Pixel主要產地關稅46% 傳字母找上鴻海等…擬在印度增產智慧手機

印度媒體指出，字母（Alphabet）公司擬將Google Pixel智慧機的部分生產由越南轉往印度，特別鎖定輸美機種，已與印度代工廠Dixon科技及鴻海展開商議。

印度經濟日報報導，兩名業界主管透露，首輪會談大約在兩周前舉行。字母此舉是為了減少供應風險，越南是Pixel的主要生產基地，美國威脅要對越南開徵46%的對等關稅，相較之下，印度對等關稅稅率為26%。

消息人士說，字母也與代工廠討論在印度生產部分零件，如機殼、充電器、指紋感測器、電池等。目前印度生產的Pixel智慧機，零件多須進口。

Dixon和鴻海每月在印度生產4.3萬-4.5萬支Pixel智慧機，僅供應印度本土市場，Dixon製造其中近65%-70%，包括最新機種；鴻海負責較舊款。鴻海去年8月率先在印度生產Pixel，Dixon則攜手仁寶，於去年11月啟動生產。

媒體報導，Google透過鴻海和仁寶，2023年開始在越南生產Pixel，以減少風險並削弱對中國的依賴，去年接近半數的Pixel旗艦機在越南製造。

一名高層說，字母將逐漸提高印度輸往美國的數量，也在評估從印度供應其他國家。受累於定價高昂，Pixel在印度智慧機市占為1%~3%，但開始離線銷售後，過去一年來買氣好轉。另外，Statcounter數據顯示，Pixel發布最新機種後，美國市占從去年底的約7%升至近14%。