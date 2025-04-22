避美中貿易戰火！彭博：石破茂委託日訪陸代表團 轉交致習近平親筆信

日本資深官員代表團本周22日起展開為期三天的訪問中國大陸形成，日相石破茂將委託公明黨魁齊藤鐵夫轉交一封致中國大陸國家主席習近平的親筆信，力圖避免日本捲入美中貿易衝突升溫的戰火之中。

彭博資訊報導，齊藤鐵夫將會晤中共中聯部部長劉建超等政要，並在此期間遞交這封信，他說，「首相告訴我，希望我轉交一封信，因為他可能還需要一些時間才能訪問中國」。

在日本與華府啟動正式貿易談判、尋求關稅豁免之際，此舉凸顯日本有意維護與中國大陸的貿易關係、以及和美國之間的安全盟友關係，力圖取得平衡。

中國大陸日前警告各國，不要和美國達成可能損害北京利益的協議。彭博近日也報導，華府準備在關稅談判時向他國施壓，要求各國減少對陸貿易往來。

日本政府發言人林芳正在被問及中國大陸的警告時，未直接回應，只說關稅議題仍是日本政府首要任務。

在此同時，日本與中國大陸兩國也還有一連串紛爭，包含北京當局持續禁止日本水產進口。兩國去年同意採取措施以重啟出口，但中國大陸尚未正式恢復貿易，稱還需進行更多測試。

齊藤說，他訪問期間可能提及中國大陸禁止日本水產和牛肉進口的議題，以建立信任。他說，希望從有別於政府關係的觀點出發，就日本民眾對中國的疑慮，坦誠交流」。