快訊

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 稱彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」…高雄女房東首現身 喊冤：我不是惡房東

川普關稅讓免稅「外貿區」爆紅 專家：一年前完全不會有公司看上

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國紐澤西州伊莉莎白港。 路透
美國紐澤西州伊莉莎白港。 路透

川普關稅政策導致的不確定性下，許多企業紛紛利用對外貿易區（FTZ，或簡稱外貿區）或保稅倉庫，把進口產品停放在這些美國境內特別設立、被海關核可的專區，因存放其中的商品可暫免繳納關稅。

CNBC報導，Descartes全球貿易情報公司產業策略主管伍德說，一年前完全不會有公司看上FTZ，現在他們精打細算，要了解財務上划不划算，隨著關稅往上大幅調高，就連比較小的公司也開始考慮了。Descartes是一家提供FTZ科技系統協助的公司。

FTZ可讓美國進口商和製造商存放進口的成品，沒有限定存放時間，只有在貨品轉運出FTZ之外，供美國市場消費時，才需要繳納關稅。放在保稅倉庫的貨品，則是自進口日算起，可最多儲放五年，也是只在貨品運出倉庫供應美國市場時，才需繳關稅。

對外貿易區全美協會總裁塔菲爾說，他的協會在去年大選期間就開始看到會員增加，後來會員註冊持續湧入，現在會員數達到歷史最多。

塔菲爾表示：「關稅變化得這麼快，公司們找尋FTZ的儲存空間，為的是在他們決定這批貨品要怎麼處理之前，延後繳納關稅。大多數的貨品都是在不知關稅要被課這麼高之前買進來的。」他說，「每次新聞一報導關稅，我們就看到企業對所有能幫助減輕衝擊的方案，興趣大增」。

塔菲爾指出，除了利用FTZ的意願大增，另也有愈來愈人對取得FTZ的授權經營有興趣。取得對外貿易區理事會授權的業者，可以成立、營運及維護FTZ。塔菲爾說，近來針對FTZ授權經營的詢問，是以往正常時的兩到四倍。

川普 海關 美國 關稅

延伸閱讀

金價刷新高破3500美元！今年已漲33% 川普嗆鮑爾市場恐懼

影／川普指控日本砸保齡球試美國車！日交通省認：球體撞引擎蓋

川普施壓 烏恐須放棄克里米亞換停火 克宮滿意美立場

防長赫塞斯又陷群聊門 疑洩軍情給妻、弟 川普：假新聞

相關新聞

影／川普指控日本砸保齡球試美國車！日交通省認：球體撞引擎蓋

美國總統川普多次抱怨「日本幾乎不進口美國車」，日前發文列舉八大非關稅作弊黑招更點名日本用保齡球砸車做安全測試，對此日本國...

川普關稅讓免稅「外貿區」爆紅 專家：一年前完全不會有公司看上

在川普關稅政策導致的不確定性下，許多企業紛紛利用對外貿易區（FTZ，或簡稱外貿區）或保稅倉庫，把進口產品停放在這些美國境...

避美中貿易戰火！彭博：石破茂委託日訪陸代表團 轉交致習近平親筆信

日本資深官員代表團本周22日起展開為期三天的訪問中國大陸形成，日相石破茂將委託公明黨魁齊藤鐵夫轉交一封致中國大陸國家主席...

莫迪接見范斯 印度、美國準備好進行貿易談判

印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天接見美國副總統范斯（JD Vance）後，印度和美國敲定啟動雙邊貿易協定談判...

半空船出海、改變航線 全球航運業祭新措施因應關稅

最近幾週，不斷變化的貿易宣布讓全球航運業出現前所未有的動盪，業界不得不做些調整，試著適應美國新關稅

美中關稅戰引發經濟脫鉤 走向新冷戰 甚至軍事緊張

川普總統就任三個月以來，美中雙方事實上已經形成貿易壁壘，經濟關係傾倒在即，溝通也陷入僵局，雙方更致力於建立區塊，可能將經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。