美國大打關稅戰 川習會希望恐更渺茫
分析家認為，美國總統川普對中國商品課徵高額關稅，已損及與北京當局的關係，可能導致他近期與中國國家主席習近平會面的希望更渺茫。
法新社報導，川普自今年1月重返白宮以來，不分敵友推出進口關稅措施，讓外交官不知所措、全球市場瀕臨金融崩潰。
川普政府後來對多數國家暫緩課徵進一步關稅，至少讓這些國家得以喘口氣，但被川普指責企圖「壓榨」美國的中國未獲同樣待遇。
此外，美中兩大強權之間在氣候變遷、類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）等國際議題上的對話似乎也停滯。
中國人民大學美國研究中心主任時殷弘說：「在川普治下，中美關係跌落到大規模武裝衝突以外的最糟狀態…川普對中國亮劍的速度超乎許多人想像。」
經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%。
中國也對美國商品課徵125%報復性關稅，並稱繼續提高稅率沒有意義。
曾在川普第一次執政時擔任國務院代理亞太助卿的董雲裳（Susan Thornton）告訴法新社，美中關係處於「實質經濟戰爭狀態」。
現任耶魯大學法學院蔡中曾中國中心（Paul TsaiChina Center）資深研究員的董雲裳說：「中國認為川普所言有意建立『對中國的關稅壁壘』是違法行為，也是存亡威脅。」
數週前，多家媒體提到美中考慮於今年6月舉行面對面會談，正好兩國領導人的生日都在6月。
但近期發展實際上已讓這些計畫泡湯。
上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，川普的「魯莽不講理」行為已導致今年上半年都「非常不可能」舉行任何會談。
牛津大學政治暨國際關係系教授兼資深研究員傅若詩（Rosemary Foot）說，北京「會希望確保能有一些政策上可實現的成果，並確保習近平會受到尊重」。
專注於美中關係的國際危機組織（International CrisisGroup）資深研究顧問韋恩（Ali Wyne）說，川普和習近平「都不想表現出向對方讓步的樣子」。
他認為，最有可能促成會談的動力是雙方都能宣稱獲勝，即川普有意願繼續加大經濟施壓力道，習近平也能展現中國的堅韌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言