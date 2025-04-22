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美國大打關稅戰 川習會希望恐更渺茫

中央社／ 北京22日綜合外電報導

分析家認為，美國總統川普對中國商品課徵高額關稅，已損及與北京當局的關係，可能導致他近期與中國國家主席習近平會面的希望更渺茫。

法新社報導，川普自今年1月重返白宮以來，不分敵友推出進口關稅措施，讓外交官不知所措、全球市場瀕臨金融崩潰。

川普政府後來對多數國家暫緩課徵進一步關稅，至少讓這些國家得以喘口氣，但被川普指責企圖「壓榨」美國的中國未獲同樣待遇。

此外，美中兩大強權之間在氣候變遷、類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）等國際議題上的對話似乎也停滯。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘說：「在川普治下，中美關係跌落到大規模武裝衝突以外的最糟狀態…川普對中國亮劍的速度超乎許多人想像。」

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%。

中國也對美國商品課徵125%報復性關稅，並稱繼續提高稅率沒有意義。

曾在川普第一次執政時擔任國務院代理亞太助卿的董雲裳（Susan Thornton）告訴法新社，美中關係處於「實質經濟戰爭狀態」。

現任耶魯大學法學院蔡中曾中國中心（Paul TsaiChina Center）資深研究員的董雲裳說：「中國認為川普所言有意建立『對中國的關稅壁壘』是違法行為，也是存亡威脅。」

數週前，多家媒體提到美中考慮於今年6月舉行面對面會談，正好兩國領導人的生日都在6月。

但近期發展實際上已讓這些計畫泡湯。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，川普的「魯莽不講理」行為已導致今年上半年都「非常不可能」舉行任何會談。

牛津大學政治暨國際關係系教授兼資深研究員傅若詩（Rosemary Foot）說，北京「會希望確保能有一些政策上可實現的成果，並確保習近平會受到尊重」。

專注於美中關係的國際危機組織（International CrisisGroup）資深研究顧問韋恩（Ali Wyne）說，川普和習近平「都不想表現出向對方讓步的樣子」。

他認為，最有可能促成會談的動力是雙方都能宣稱獲勝，即川普有意願繼續加大經濟施壓力道，習近平也能展現中國的堅韌。

川普 美中關係 習近平 關稅

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