高關稅不變的話 這位經濟學家斷言：美今年「絕對」陷衰退

自4月2日「解放日」（liberation day）以來，川普出招的速度讓世界暈頭轉向。先是稱自訂的貿易赤字公式為關稅稅率，並簽署第14257號行政命令，實施「對等關稅」政策，對所有的貿易夥伴開戰。行政命令一出，兩日內跌幅和市值蒸發6兆美金，創下歷史紀錄。接著基準10%關稅於4月5日正式生效。​此舉引發市場動盪，投資者擔憂通膨加劇和供應鏈中斷。

2025-04-22 09:47