高關稅不變的話 這位經濟學家斷言：美今年「絕對」陷衰退
私募業者阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）斷言，如果關稅不變，美國今年勢必陷入經濟衰退。
史洛克周一上CNBC新聞節目《Squawk on the Street》時表示：「一切都取決於關稅是否維持在這個水準；如果維持不變，2025年美國絕對陷入經濟衰退。」
這位私募股權公司的經濟學家評估，若本月初實施的高額關稅持續生效，連續兩季經濟萎縮的機率高達90%，國內生產總值（GDP）將下滑4個百分點。
美國總統川普4月9日宣布，多項關稅延後90天生效，但同時將對中國的關稅提高至145%。
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