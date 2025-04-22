日財相加藤勝信 預期本周與美國進行更多匯率對話

日本財務大臣加藤勝信表示，本周他訪問華府與美國財政部長貝森特會面時，希望能夠就匯率進行更緊密的討論。

加藤勝信今（22）日在記者會上說：「貝森特和我就匯率有很密切接觸，藉著訪問機會，我希望能進一步討論。」

加藤勝信今天稍後出發前往華府，代表日本參加G20、國際貨幣基金（IMF）等一系列會議，與貝森特的會面時間，仍待敲定。

美國總統川普一直都在批評日本，川普認為日本操縱匯率，以便取得貿易上的好處。日本當局去年砸下數十億美元，企圖拉抬日圓匯價。今日東京早盤日圓兌美元匯率在141日圓兌1美元左右，今年至今，日圓兌美元升值了大約10%。

加藤勝信說，在華府參加會議期間，日本將會其他國家接觸，如何來傳達大家對川普關稅衝擊的廣大共同關切。「我每個人都很擔心關稅對全球經濟和資本市場的衝擊」，「我們同感，而且相信密切合作來降低不確定性，是重要的」。