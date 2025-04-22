川普會沃爾瑪等零售大咖 討論關稅衝擊

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經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

在美國總統川普全面性關稅措施造成全球供應鏈不穩定、美國消費者慌亂之際，川普周一（21日）在白宮與主要零售業者會面。

知情人士告訴彭博新聞，包括沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）、勞氏（Lowe's）、目標百貨（Target）等零售業巨人的代表出席了周一的會議。

目前川普對中國以外的貿易夥伴暫停實施對等關稅90天，各國領導人及企業高階主管正積極把握時間，爭取關稅減免。

目標百貨的一位發言人發出聲明中表示，「我們與川普總統以及零售業同行進行了富有成效的會面，就貿易前景進行了討論。我們將繼續致力於為美國消費者提供價值。」

沃爾瑪的一位發言人也說，此次會談「富有成果」；家得寶的發言人說，稱公司期待與白宮繼續保持建設性對話。勞氏沒有回覆彭博的置評請求，白宮方面未有立即回應。

川普關稅而起的混亂對零售業者構成挑戰，而零售是帶動美國經濟的主要驅力。周一金融市場拋售美國資產的情況加劇，除了因為對關稅的焦慮，也擔心川普又槓上美國聯準會主席鮑爾。

美國企業已經警告，一旦90天暫緩期之後進口關稅付諸實施，企業的營運恐要放緩。美國民眾歷經這幾年的高通膨後，本就已對價格敏感，關稅的改變預料將會再進一步傷害到消費者需求。

川普關稅的不確定性，令美國零售業者現在難以規劃庫存和商品定價。雖暫有90天緩衝，問題是大家不知道關稅稅率最後究竟會是多少。

經濟資料顯示，美國民眾搶在川普關稅生效之前，搶買汽車、電子產品、家電等商品。美國3月零售銷售較2月激增1.4%，月成長率是兩年多來最高。其中，針對進口汽車的25%關稅已在4月3日開徵，3月的汽車銷售較前月暴增5.3%。然而，3月的數據還不包括川普4月宣布更全面的對等關稅所帶來的效應。

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