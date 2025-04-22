貿易若被堵 陸嗆對等反制

針對美國可能在關稅談判中向他國施壓，要求限制與中國大陸的貿易往來，大陸商務部昨稱，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，如果出現這種情況，中方將堅決對等反制。

大陸外交部副部長馬朝旭昨在一場聯合國有關會議向亞太國家喊話，強調面對霸凌霸道，妥協退讓沒有出路，團結協作才有前途。

美中關稅戰僵持不下，華爾街日報指出，美方打算在與七十多國進行談判時，提出限制對陸貿易的要求，以換取豁免關稅。

陸商務部：反對犧牲中方利益

大陸商務部昨發布新聞稿回應，指中方尊重各方通過平等磋商，解決其與美方的經貿分歧，需要特別指出，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易；並強調，如出現上述情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益。

針對關稅戰，大陸商務部稱，面對單邊主義和保護主義衝擊，誰都無法獨善其身，國際貿易一旦回歸叢林法則，所有國家都會淪為受害者，中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑。

陸副外長：亞太各國皆受害者

大陸副外長馬朝旭昨出席泰國曼谷舉行的聯合國亞太經社會第八十一屆年會部長級會議表示，近期美國政府對世界各國加徵對等關稅，是典型單邊主義、保護主義和經濟霸凌，亞太各國都是受害者。他並稱，大陸是亞太區域合作的推動者和貢獻者，願和各方一道攜手應對時代挑戰。

為應對關稅戰，蘇州港管理委員會辦公室發布，對外貿企業進出口重箱（裝滿貨物的貨櫃）提供免費堆存服務，為期三個月，這項舉措有助緩解企業資金壓力。蘇州是包括台商在內眾多外資在大陸的投資地，貨物貿易進出口總值在大陸所有城市中排第四，僅次深圳、上海和北京。