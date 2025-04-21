川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。歐新社
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。歐新社

最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。以下為外媒GoBankingRates列出五件商品在川普宣布關稅政策後，反而可能變便宜。

汽油

原油價格在總統川普對美國的貿易夥伴宣布新關稅後，已驟降至四年低點，因此預計汽油價格將在未來幾周穩定下降，將轉化成美國駕駛的直接儲蓄。

業界專家表示，關稅正在干擾傳統供應鏈、迫使能源市場重新調整，可能使油價持續處於低點。一些預測指出，每加侖汽油價格最多可能在短期下跌15美分，可能讓今年夏天成為自新冠疫情爆發以來油價最便宜的夏天。

牛肉

雖然新的關稅措施可能使海鮮、咖啡和外來水果等進口商品價格上升，但根據牛業產業新聞雜誌Drovers，分析師指出了一個出乎意料的好事，就是美國的牛肉產業可能會有「價格正向」效應，因為關稅將改變競爭態勢。透過讓進口牛肉變貴，關稅政策基本上會降低外國參與美國的牛肉市場。

隨著進口牛肉的減少，美國的牛肉供應預料會變得緊繃，加上消費者對牛肉的需求不變，有望使美國的養牛業者維持或降低他們的售價。

木材

川普政府新的行政命令要求，從聯邦土地砍伐的木材增產，顯示美國的木材生產將大擴張。這項政策的轉變，目標是並透過簡化法規和加快許可，來降低美國對進口木材的依賴。

美國全國住宅建商協會（NAHB）表示，由於鋸木廠產能有限，可能需要數年才能體現全部的影響，但對建商及消費者來說，木材供應的增加，最終將有助穩定並有望降低價格。

木製家具

美國家居周刊《Furniture Today》表示，一些產業領袖認為，關稅可能會成為美國木製家具製造業復興的催化劑。已經嚴重依賴（95％或更多）美國材料的大型本土製造商，在進口競爭削弱下，可望成為最大受惠者。

雖然新設工廠所需的冗長審批過程等監管障礙，依然是一大挑戰，但支持者強調，美國的勞動力與供應鏈具備支撐產業成長的能力。關稅可能會讓美國製的家具在價格上更具競爭力，尤其是在中高端市場。

成衣

GQ表示，新關稅使進口衣物的價格上升，美國製造的價格會相對變便宜。因為美製衣物不會被課進口稅，它們將得到相對的價格競爭優勢。

一些產業專家透露，這可能提振美國生產的需求，而且若國內的製造擴張順利，可能使消費者得到更低的價格，長期而言一些美製衣物將變得更能負擔得起。

川普 關稅

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