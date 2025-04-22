美中經濟脫鉤 走向新冷戰

美國總統川普就任三個月以來，美中雙方事實上已經形成貿易壁壘，經濟關係傾倒在即，溝通也陷入僵局，雙方更致力於建立區塊，可能將經濟戰帶入新冷戰格局，甚至將導致軍事緊張。

卡內基全球和平基金會中國中心主持人華特斯表示，「美中正處於經濟脫鉤狀態，且似乎不願建立任何護欄，以防止貿易緊張升高擴及到其他領域。很難主張我們並未進入新冷戰」。

川普最近發動超強關稅攻勢，中方消息人士指出報復行動不限於關稅、黑名單及管制關鍵性礦物出口等經濟武器而已，還可能包括其他非經濟作法，選項包括利用多年來搜集的數據、通話記錄及其他資訊，入侵美國港口、水利、機場及其他目標的電腦網路。

據華爾街日報4月初報導，去年12月中國官員在與拜登政府於日內瓦舉行的一次秘書長會議中，曾將中國對美國基礎設施逐一網攻，與華府支持台灣掛鉤。中國也可能趁著川普政府的安全承諾備受質疑時，對美國的夥伴展開威懾，尤其是印太地區。

雙方緊張升高源自於高階官員缺乏溝通。中方最初希望與美國對話，但堅持透過正式外交管道，而美方僅願意與習近平身邊官員交流，特別是中共中央書記處書記蔡奇；蔡奇負責網路安全，這是華府關切的核心議題。

雙方並競相爭取盟友。川普政府計劃以降低關稅為籌碼，向70多國施壓，要求各國阻止中國產品借道轉銷美國，限制中國投資，並阻止廉價的中國產品流入各國市場。川普並表示，他可能要求各國在美、中之間選邊。但一些國家也依賴中國市場及投資，因而難以完全轉向美國，尤其是亞洲國家。

中方則設法使貿易夥伴遠離美國。習近平最近出訪東南亞，凸顯出當地已成為美、中之間的主戰場。北京也對歐洲發動魅力攻勢，上周北京任命中國駐世貿特使李晨網為首席貿易談判代表，顯示北京有意聯合歐洲國家來保護既有的全球貿易規範。

美方則可能進一步管制中國企業取得美國科技。喬治城大學教授費達休克表示，美國商務部可能將中國企業的子公司也一併納入黑名單，以加強出口管制，「這將使脫鉤加速」。華府史汀生中心中國計畫主任孫韻表示，「貿易戰擴展到其他骨牌的風險非常之高」。