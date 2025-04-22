貿易戰加劇！大陸進口美國產品銳減 美農民危機感擴大

經濟日報／ 記者賴錦宏潘維庭／綜合報導
世界兩大經濟體之間的貿易戰加劇，中國大陸3月多種美國商品進口銳減，部分商品輸入甚至歸零。（美聯社）
世界兩大經濟體之間的貿易戰加劇，中國大陸3月多種美國商品進口銳減，部分商品輸入甚至歸零。（美聯社）

世界兩大經濟體之間的貿易戰加劇，中國大陸3月多種美國商品進口銳減，部分商品輸入甚至歸零。

彭博報導，據大陸海關總署20日公布數據顯示，受影響最大的兩種商品是美國小麥和液化天然氣（LNG），兩者3月的輸陸量均歸零。美國小麥占中國大陸去年進口量的17%，美國液化天然氣則占中國去年進口量的5%。

中國大陸今年2月對美國能源商品、3月則對美國農產品各加徵10%至15%的反制關稅，4月初中美貿易戰升溫，中國大陸對美國商品的採購進一步減少，雙方都對彼此的商品加徵超過100%的反制關稅。

圖／經濟日報提供
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彭博先前報導，大陸進口業者稍早向巴西進口至少240萬噸黃豆，多數將在5月至7月交貨；而根據日媒指出，不只黃豆，中國大陸也減少採購美國產的棉花和小麥。

日媒指出，大陸海關總署20日發布的3月貿易統計數據顯示，按美元計算，從美國進口的棉花比去年同期減少了九成。今年1至3月的小麥進口額，僅為去年同期的1%左右。

自今年1月中旬起，大陸已停止預約採購美國產的黃豆和玉米，並增加從巴西等國家的採購。從美國農業部公布的外企黃豆和玉米預約採購情況，自美國總統川普就任前的1月16日之後，大陸的採購一直為零。

相較在2017年美國產黃豆占大陸進口總量的近四成、至2024年已降至兩成；2017年巴西產黃豆占大陸進口五成，目前比率已達到七成。

報導提到，美國農民危機感擴大，美國黃豆協會主席拉格蘭德（Caleb Ragland）敦促川普政府儘早與中國大陸談判並達成協定。

與南美加強關係的不僅是中國大陸，還有歐盟。去年12月，歐盟結束了長達20多年的與南方共同市場的自由貿易協定（FTA）談判，達成了協議。為了穩定農產品的供應，也關注巴西產黃豆等。

川普 關稅

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