川普關稅行動後 南韓對美出口萎縮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

南韓初步貿易數據顯示，在美國總統川普擴大關稅行動後，南韓本月前20天的出口萎縮，為經濟成長展望蒙上陰影。

根據南韓海關20日公布的數據，經工作日調整後，4月1-20日的出口額年比下滑5.2%，逆轉上個月全月出口成長5.5%的趨勢。其中，對美出口減少14.3%。

川普在3月對進口鋼鋁加徵關稅，本月稍早又對進口汽車徵收25%關稅，並對其他所有進口貨品徵收10%關稅。出口動能減緩，凸顯南韓以出口為主的經濟，面臨來自川普保護主義政策的風險。

最新數據受到密切觀察，因為可能透露出川普貿易保護主義對世界的實際影響。

南韓官員表示，正尋求與美國達成「重大」協議，但在南韓預定6月3日舉行總統大選之際，目前尚不清楚美韓何時能達成協議。南韓財政部長崔相穆與貿工部長安德根本周將赴華盛頓與美展開貿易談判。

川普 關稅

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