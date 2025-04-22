南韓海關：陸貨洗產地數量增

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

南韓海關21日發現，試圖假冒成南韓產品（Made in Korea）出口的外國產品有增加趨向，以迴避美國總統川普的全面性關稅，這些產品主要來自中國大陸。

韓國關稅廳表示，在經過上月的特別調查，今年第1季共查獲價值295億韓元（2,081萬美元）的貨品在原產地方面違反規定，其中97%產品都是打算輸往美國。去年全年查獲違規的貨品總價值僅348億韓元，且其中輸美貨品只占了62%。川普1月上任來對許多產品和國家都加徵高額關稅，包括從2月開始對大陸課徵的關稅。

關稅廳調查計劃總監Lee Kwang-woo表示：「在川普第一屆任期期間，企圖洗產品的貨品也有所增加，我們預估現在又將呈現同樣趨勢。」

在21日的報告中，包含了從中國輸入、企圖佯裝成南韓製造的電池陰極材料，共33億美元，以避免早在川普新一波對等關稅開徵前就已經很高的關稅。

川普 關稅

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