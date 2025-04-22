川普轟八大非關稅作弊黑招 點名歐盟和日本耍手段

美國總統川普20日在自家社群發文表示，自從「解放日」宣布對等關稅之後，許多世界領袖與商界高層主動「求情」，希望能逃過關稅大刀。川普還另外發文，條列八種「非關稅作弊黑招」，直接點名歐盟和日本耍手段。

川普先是發文透露，自從宣布解放日以來，「許多世界領袖與商界高層都來找我，要求減免關稅」，他還說，「很高興看到全世界都意識到美國是玩真的，因為我們真的很認真」。

川普不忘重申一直以來的立場，認為美國過去幾十年來受到不公平的經貿打壓，如今不能再坐視不理，「他們必須設法彌補錯誤，而這並非容易的事」，「我們必須重新打造我們這個偉大國家的財富，並建立真正的互惠制度」。

圖／經濟日報提供

隨後，川普又發文，條列八項「非關稅作弊黑招」，分別為貨幣操縱；利用增值稅變相實施關稅與出口補貼；以低於成本傾銷；出口補貼與其他政府補貼；透過農業技術標準排除進口，如歐盟禁止基因改造玉米；技術門檻設限，如日本的「保齡球測試」；山寨品、盜版和竊取智慧財產權，每年造成損失超過1兆美元；轉運逃避關稅等。

川普表示，這些是對美國的不公平競爭，未來將不再容忍，「至於那些想走最簡單路線的人，那就來美國，在美國投資、設廠。」

南韓代理總統韓悳洙21日表示，韓美預定24日舉行關稅談判，預期將是雙方實質合作的開始，但他強調談判過程恐不容易。

韓悳洙表示，在優先考量國家利益的原則下，南韓將「全力以赴」與美國「冷靜且認真」進行協商，尋求對雙方都有利的解決方案，「與美協商過程恐怕不容易，（我）明白隨著與美國政府展開協商，外界同時會有諸多期待與疑慮。」

美國是南韓的主要出口市場， 韓悳洙表示，韓美會談將聚焦在「貿易平衡、造船業和液化天然氣」等議題。川普上月曾表示，日韓正尋求與美國合作，在阿拉斯加州興建一條「巨大的」天然氣管線。

挪威總理辦公室21日表示，挪威總理斯托爾及財政部長史托騰柏格也預定24日在華府與川普會面，討論安全政策狀況、北大西洋公約組織（NATO）、烏克蘭戰爭及商貿等議題。

斯托爾表示：「挪威和美國在多個領域合作，美國是挪威重要貿易夥伴。我期待討論雙方未來可進一步密切合作的領域。」