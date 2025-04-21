關稅疑慮衝擊市場情緒 亞股走勢分歧
美國總統川普關稅戰及其與聯邦準備理事會（Fed）的爭執引人憂心之際，亞洲股市今天走勢分歧，同時黃金價格再創新高，美元匯價則進一步走軟。
法新社報導，今天仍有數個股市因復活節假期關閉。而本週稍晚美國公布的關鍵數據，應能讓投資人一窺川普（Donald Trump）貿易戰造成的衝擊。
包括日本在內，目前多國皆已採取行動，盼能與華府達成協議，以免被白宮課徵高額關稅。美國副總統范斯（JD Vance）今天已抵達印度準備會談。
韓國政府也表示，財政部長及產業通商資源部長本週將赴華府進行高層級貿易談判。
不過，中國今天示警各國政府，勿試圖達成損及北京利益的協議。外媒先前報導，美國計劃利用對等關稅談判，要求他國限制與中國的經濟往來。
全球經濟前景堪憂，促使避險資產走高。黃金價格突破每盎司3393美元，締造新高紀錄。
美元兌主要貨幣匯價則走跌，其中又以日圓、歐元漲幅最亮眼。
亞洲股市以分歧走勢展開本週，東京股市受日圓走強拖累收黑，台北股市也收低；上海、首爾、新加坡、馬尼拉、雅加達股市收漲。
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