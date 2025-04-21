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川普關稅突如其來 美玩具商措手不及耶誕季恐受影響

中央社／ 俄亥俄州哥倫布20日綜合外電報導

玩具商斯塔夫擔心，未來幾個月他倉庫裡原本堆滿玩具的貨架可能開始空蕩一片，因為受到美國關稅影響，中國製飛盤和模型滑翔機會和他大部分產品一樣，無法運送來美。

法新社報導，在印第安納州有個大型倉庫的鄧肯玩具公司（Duncan Toys Company）執行長斯塔夫（JoshStaph）表示：「事情逐漸陷入停頓。」

由於他的產品現在面臨高達145%的關稅，「我們停止向美國輸運貨物」。

川普總統重返白宮近100天後，美國企業忙於適應快速變化的貿易政策。

玩具業者對法新社表示，極度依賴中國生產的400億美元玩具產業遭受沉重打擊。

去年美國進口的價值超過170億美元玩具中，逾130億美元來自中國。

斯塔夫表示，鄧肯的產品系列幾乎都是在美國設計和開發，但幾乎全部由中國工廠生產。

斯塔夫表示，川普今年對許多來自中國的產品徵收新關稅後，美國玩具公司多半已停止運貨。

川普的關稅，讓將美國公司進口中國製玩具時繳納的關稅從零提高到145%，進口成本增加一倍以上。

斯塔夫說：「這確實讓人很無力，作為企業領導人，在這個政府上任100天之後，我想說，最具挑戰性的部分是不確定性。」

「當我們知道事情幾乎每天都在發生變化時，很難去制定策略和計畫。」

斯塔夫說，為達吉特（Target）和沃爾瑪（Walmart）等美國零售商提供的年底假期商品，還沒運抵美國市場。

一般狀況，春季生產的玩具會在夏季運抵，並在秋季發貨，因為商店正在為假日購物熱潮做準備，其中約90%的庫存來自海外。

斯塔夫警告：「如果事情在30到60天內得不到解決，那麼耶誕季將會非常麻煩，很多大型零售商的貨架都會空空如也。」

玩具協會（The Toy Association）的艾亨（GregAhearn）說，如果關稅繼續生效，「即使仍可獲得的玩具價格可能會是去年的兩倍，甚至更高」。

艾亨認為，雖然美國也生產一些玩具，但許多產品需要手工勞動，擴大美國製造業基礎需要多年時間。

各大企業原本已經準備好因應川普因中國涉嫌參與芬太尼供應鏈，而於2月對中國進口產品加徵的10%關稅。但今年3月，川普將這一比例提高到了20%。4月份，這一數字更激增至145%。

斯塔夫希望玩具業能夠獲得豁免，並指出川普已經開始針對特定產業。

艾亨則說：「玩具對兒童的成長很重要。」他說，川普第一任任內，玩具不受關稅限制。

「我敦請總統再次這樣做。」

川普 關稅

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