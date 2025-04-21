從川普祭關稅大刀到豁免 蘋果如何在美中博弈中求生？

蘋果暫時躲過了自疫情以來最嚴峻的供應鏈危機。

美國總統川普對中國製造的商品徵收125%的關稅，可能像五年前的疫情一樣嚴重地威脅蘋果的供應鏈。但川普在美國時間4月11日晚豁免了許多消費電子產品的關稅，其中包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和AirTag，同時美國對其他國家/地區徵收的10%關稅也已取消，這對蘋果來說是一重大利好。

含有半導體的商品可能仍會面臨新的、更低的行業關稅，而從中國出口的電子產品仍將面臨20%的關稅。上周末川普承諾將繼續對手機、電腦等消費電子產品徵收關稅，並將這些豁免描述為重塑美國貿易的更廣泛努力中的程序性步驟。

不過，實施上述舉措的時機仍不確定。在此之前，這項意外的豁免對於蘋果以及仍然在很大程度上依賴中國進行生產製造的消費電子行業來說，是一場勝利。

Evercore ISI的分析師Amit Daryanani在4月12日的一份報告中表示：「這對蘋果來說是極大的安慰，關稅原本會導致材料成本大幅上漲。」

他當時預計，繼本月股價暴跌11%之後，蘋果的股價將回升。事實也的確如此，4月14日，蘋果在法蘭尅福的股價上漲了6%以上。

在獲得最新豁免之前，蘋果已有調整供應鏈的計劃，即在印度生產更多銷往美國的iPhone，這樣一來所面臨的關稅就會低得多。蘋果的高管們認為，這將是一個短期的解決方案，以避免令人喫驚的中國關稅，並避免價格大幅上漲。

鋻於印度的iPhone工廠每年年產能超過3000萬部，僅印度的產能就足以滿足美國市場大部分需求。目前，蘋果每年大約銷售2.2億至2.3億部iPhone，其中約三分之一銷往美國。

但要想順利實現這樣的轉變並非易事，尤其是在蘋果即將投產iPhone 17的情況下，這款手機將主要在中國生產。在蘋果的運營、財務和營銷部門內部，對秋季新機發佈會受到影響的擔憂日益加劇。

蘋果需要在短短幾個月內完成一項艱巨的任務，將更多iPhone 17的生產轉移到印度或其他地方。蘋果很可能不得不提高價格，並與供應商爭取更高的利潤率。而且，蘋果的營銷團隊還得讓消費者相信這一切都是值得的。

但不確定性依然存在。美國的政策很可能會再次改變，蘋果或許需要做出更大程度的改變。不過，至少目前，蘋果的管理層可以松一口氣了。

iPhone是蘋果最大的收入來源 佔50%以上份額

數據來源：蘋果公司第一財季報告

中國商務部稱美國對消費電子、服務器、半導體器件等20項商品豁免關稅的舉措是「美國朝著糾正其單邊『對等關稅』錯誤行逕邁出的一小步」，並敦促美國「大步向前，徹底廢除這一錯誤行徑，回到在相互尊重基礎上通過平等對話解決分歧的正確道路上來」。

然而，美國商務部長盧特尼尅（Howard Lutnick）稱，獲得豁免的智能手機及其他電子設備將成為即將徵收的半導體稅的一部分。

4月13日，盧特尼尅在一檔節目中表示，4月11日晚間宣佈的豁免 ，即對一系列來自中國的電子產品免徵125%的關稅，以及對全球範圍內的此類產品統一免徵10%的關稅只是暫時的，並重申了川普長期以來對該行業徵收不同特定稅種的計劃。

另一個令人擔憂的問題是：如果蘋果迅速將更多生產從中國轉移出去，中國將如何反製？蘋果約17%的收入來自中國，並且在中國運營著數十家門店，這使它在美國公司中顯得尤為突出。

根據摩根士丹利的估算，iPhone是蘋果公司最盈利的產品，約87%的iPhone在中國生產。另外約80%的iPad和60%的Mac電腦也是在中國生產的。

總體而言，這些產品約佔蘋果公司年度收入的75%。不過，該公司如今幾乎所有的Apple Watch和AirPods都在越南生產。部分iPad和Mac電腦也在越南生產，Mac電腦在馬來西亞和泰國的生產規模也正在擴大。

摩根士丹利估算，蘋果的iPad銷售額約38%來自美國，Mac電腦、Apple Watch和AirPods約一半的收入也來自美國。

蘋果不太可能完全與中國這個幾十年來的製造中心脫鉤。盡管川普一直敦促蘋果在美國生產iPhone，但由於美國本土缺乏工程技術和製造方面的人才，短期內幾乎不可能實現這一目標。中國工廠的規模和生產能力使其在速度和效率方面無與倫比，對蘋果在美國以外的全球銷售而言，在中國的生產也至關重要。

自美國政府4月2日宣佈一系列關稅措施以來，蘋果以及其他科技公司的說客們一直在向美國爭取豁免權。但最近幾天，由於中美之間一系列針鋒相對的反擊措施，導致從中國進口的商品關稅總計達到145%，這使談判變得更加緊迫。

在川普暫停對其他國家徵收更高關稅後，這種潛在影響更為明顯。這意味著蘋果的競爭對手，在中國以外生產手機的三星電子將佔據優勢。

蘋果和其他公司一直向川普政府強調，雖然他們願意增加在美國的投資，但將最終組裝環節轉移到美國並沒有什麽好處。相反，他們認為美國應該專注於帶回更高價值的工作崗位，並鼓勵美國政府在半導體生產等領域進行投資。

參考連結：

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-13/apple-was-on-brink-of-crisis-before-tariff-concession-from-trump?srnd=phx-technology