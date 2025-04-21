美中關稅戰引發「經濟脫鉤」 兩國恐走向更大範圍新冷戰

美媒報導，隨著美中關稅戰引發經濟脫鉤，兩國可能正走向一場超越貿易範疇的「新冷戰」，雙方正各自建立陣營，衝突可能加深，甚至出現軍事緊張局面。相關人士透露，北京表態不再回應美國加碼關稅，表明中國的反制可能轉向其他非經濟手段。

華爾街日報報導，過去幾十年來，無論美中關係如何起伏，貿易和投資一直是維繫這兩個大國關係的紐帶。然而，美中關係的現況放在過去是難以想像的，即使是美國總統川普（Donald Trump）的第一個任期內，美中都不希望看到這種深度捆綁的依存關係徹底失序，雙方當時頻繁談判，且都擔心局勢升級。

報導指出，這一次才不到3個月，美中已對彼此實施了實質上的貿易禁運，且正將經濟戰「推向新的領域」。而兩國關係的走向，關乎未來多年的全球安全格局以及經濟穩定。

前美國亞太副助卿華自強（Rick Waters）表示，美國和中國正處於「經濟脫鉤」狀態，且似乎沒有任何護欄可以防止貿易緊張局勢的升級蔓延到其他領域，「新冷戰」的說法讓人「越來越難以反駁」。

報導提到，對中共總書記習近平來說，這是一個需要「調動所有力量的關鍵時刻」，他和他的核心圈自川普第1個任期以來就已經在為此做準備。在川普近期宣布高額關稅的衝擊後，中國已進入全面反制模式，誓言要「奉陪到底」。

中國對美國的反擊手段，包括報復性關稅、針對美企的黑名單及限制關鍵礦物的出口。然而，據與中國官員商議的人士透露，北京方面最近表示後續不再回應美國加碼關稅，這表明中國可能正在轉向其他非經濟手段。

這名人士指出，中國利用多年來通過入侵美國港口、供水設施、機場和其他目標的網路所蒐集的數據、通話記錄和其他資訊，成為反制的選項之一。此外，中國還可能加大對美國合作夥伴的戰略脅迫，尤其是印太地區，特別是在川普政府為印太地區提供安全保障的承諾似乎受到質疑之際。

這項報導提到，早在美中關稅戰之前，美國政界和軍界對來自中國的安全威脅的擔憂就已在升溫，而現在這種

衝突升級到貿易領域之外的風險不斷加劇，反映出美中高層官員之間缺乏有效溝通的現狀。

面對川普的關稅攻勢，中國政府至今拒絕透過任何一個層面進行接觸。有知情人士說，為降低習近平的政治成本，中國的政策顧問們正提出一些人選充當川習溝通的潛在中間人，包括新加坡前總理李顯龍、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed binSalman）等，但未取得太大進展，雙方似乎都不急著談判。

隨著僵局持續，美中都在試圖爭取盟友加入自己的陣營。川普政府以降低美國關稅為交換條件，計劃向70多個國家施壓，要求這些國家禁止中國透過它們向美國市場出口，並限制中國投資，且阻止廉價的中國產品湧入它們的市場，以此合作孤立中國。

與此同時，習近平及其高層官員這幾天正分頭行動，試圖將貿易夥伴從美國身邊拉開。

報導指出，對美中任何一方來說，建立聯盟都不太容易。儘管中國製造業的超速運轉惹惱了眾多國家，但其中一些國家，特別是那些視中國為最大貿易夥伴和投資國之一的亞洲國家，很難完全轉向美國。

習近平最近對東南亞的訪問，凸顯東南亞正成為美中的關鍵角力場。習近平日前訪問越南，中越即發表了聯合聲明，承諾深化戰略夥伴關係，但沒有太多細節。這表明越南並未選邊站隊，而是保留了選擇餘地。

隨著美中溝通僵局的持續，美國可能會進一步限制中國企業獲取美國技術，屆時要想扭轉當前的經濟脫鉤趨勢，可能變得更加困難。

前美國國務院中國政策顧問、美國喬治城大學教授費瑞安（Ryan Fedasiuk）表示，美國商務部可能會把列入貿易黑名單上的中國企業的子公司，也列入出口管制名單，使管制範圍大幅增加，此舉將加速由關稅引發的脫鉤。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻表示，現在看到的是「歷史上最大規模的貿易戰」，而這場貿易戰蔓延到其他領域的風險相當高。