快訊

「眾量級」Andy、家寧互告！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

老牌化纖大廠集盛董座葉守焞辭世 享壽84歲

方濟各辭世…賴總統唁電哀悼 外交部：將派特使參加喪禮

拉攏國際支持 陸副外長馬朝旭：美「對等關稅」亞太各國都是受害者

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
聯合國亞太經社會第81屆年會部長級會議在泰國曼谷舉行，大陸外交部副部長馬朝旭21日出席並發表講話。取自大陸外交部
聯合國亞太經社會第81屆年會部長級會議在泰國曼谷舉行，大陸外交部副部長馬朝旭21日出席並發表講話。取自大陸外交部

面對關稅戰，中國大陸正拉攏國際支持。大陸外交部副部長馬朝旭21日在泰國曼谷出席一場聯合國有關會議時表示，近期美國政府對世界各國加徵「對等關稅」，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌，亞太各國都是受害者。他喊話，「面對霸凌霸道，妥協退讓沒有出路，團結協作才有前途」。

據大陸外交部，馬朝旭21日出席在泰國曼谷舉行的聯合國亞太經社會第81屆年會部長級會議並發表講話。

就關稅議題，馬朝旭強調中方立場。他說，近期，美國政府對世界各國加徵「對等關稅」，引起國際社會強烈不滿。

他抨擊，美國將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌。這嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序。亞太各國都是受害者。

馬朝旭表示，加徵關稅違背基本經濟規律和市場原則，損人害己。關稅戰、貿易戰沒有贏家。中方採取堅決反制措施，既是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際公平正義，維護全球自由貿易體制，維護正常國際經濟秩序。面對霸凌霸道，妥協退讓沒有出路，團結協作才有前途。

他接著稱，大陸是多邊主義的堅定支持者和踐行者，堅定致力於推動構建人類命運共同體，堅定不移推進高水平對外開放，是亞太區域合作的推動者和貢獻者，願和各方一道，攜手應對時代挑戰，共創亞太美好未來。

川普 曼谷 泰國 美國 關稅 霸凌

延伸閱讀

可成去年股息創高 股價挑戰關稅戰跳空缺口

兒少精神求診增加 醫：應了解霸凌成因

為何關稅戰房市沒恐慌？ 賴正鎰曝原因「看好這產品」

陸商務部：反對任何一方以犧牲中方利益與美達成交易

相關新聞

南韓海關發現大量貨品企圖「洗產地」輸美 主要來自大陸

南韓海關21日表示，發現試圖假冒成南韓產品出口的外國產品有增加趨向，以迴避美國總統川普的全面性關稅，這些產品主要來自中國...

韓美關稅談判24日登場 韓代理總統稱協商恐不易

韓國代理總統韓悳洙今天表示，韓國與美國將於24日舉行關稅談判，預期將是雙方實質合作的開始，但他強調談判過程恐不容易

拉攏國際支持 陸副外長馬朝旭：美「對等關稅」亞太各國都是受害者

面對關稅戰，中國大陸正拉攏國際支持。大陸外交部副部長馬朝旭21日在泰國曼谷出席一場聯合國有關會議時表示，近期美國政府對世...

川普關稅治百病？美國的敵人不是赤字，是經濟常識的反智

自4月2日「解放日」（liberation day）以來，川普出招的速度讓世界暈頭轉向。先是稱自訂的貿易赤字公式為關稅稅率，並簽署第14257號行政命令，實施「對等關稅」政策，對所有的貿易夥伴開戰。行政命令一出，兩日內跌幅和市值蒸發6兆美金，創下歷史紀錄。接著基準10%關稅於4月5日正式生效。​此舉引發市場動盪，投資者擔憂通膨加劇和供應鏈中斷。

彭博：日執政黨今將就關稅提出緊急建議案

彭博引述取得的文件報導，日本執政黨自民黨周一擬就美國關稅措施提出緊急建議案，敦促日本政府加強對企業的融資支援，並提振內需...

拒收！又一架波音飛機自大陸返回美國

第二架原計劃應交付給一家中國廈門航空公司的波音飛機21日返回美國。在美國貿易戰開打後，中國大陸拒絕波音交付已訂製的客機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。