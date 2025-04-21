拉攏國際支持 陸副外長馬朝旭：美「對等關稅」亞太各國都是受害者

面對關稅戰，中國大陸正拉攏國際支持。大陸外交部副部長馬朝旭21日在泰國曼谷出席一場聯合國有關會議時表示，近期美國政府對世界各國加徵「對等關稅」，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌，亞太各國都是受害者。他喊話，「面對霸凌霸道，妥協退讓沒有出路，團結協作才有前途」。

據大陸外交部，馬朝旭21日出席在泰國曼谷舉行的聯合國亞太經社會第81屆年會部長級會議並發表講話。

就關稅議題，馬朝旭強調中方立場。他說，近期，美國政府對世界各國加徵「對等關稅」，引起國際社會強烈不滿。

他抨擊，美國將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌。這嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序。亞太各國都是受害者。

馬朝旭表示，加徵關稅違背基本經濟規律和市場原則，損人害己。關稅戰、貿易戰沒有贏家。中方採取堅決反制措施，既是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際公平正義，維護全球自由貿易體制，維護正常國際經濟秩序。面對霸凌霸道，妥協退讓沒有出路，團結協作才有前途。

他接著稱，大陸是多邊主義的堅定支持者和踐行者，堅定致力於推動構建人類命運共同體，堅定不移推進高水平對外開放，是亞太區域合作的推動者和貢獻者，願和各方一道，攜手應對時代挑戰，共創亞太美好未來。