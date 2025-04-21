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美中貿易戰難解 市場憂中概股受波及大舉下市

中央社／ 台北21日電

美中經貿關係因關稅問題惡化，市場投資人進一步擔心若雙方摩擦加劇，在美上市的中概股地位可能受到波及，甚至被迫從美國證券市場下市。

美國祭出對等關稅政策後，許多國家表示願意談判以換取關稅減免，然而中國卻維持強硬態勢，以拉高關稅的方式報復。美國財政部長貝森特（ScottBessent）日前受訪時，批評中國祭出報復性關稅是「失敗者」之舉，不排除把中國公司趕出美國交易所的可能性。

貝森特這一說法令市場關注，若雙方貿易衝突未能有效緩解，接下來在美上市的中國企業可能面臨大規模下市的情況。

華爾街日報報導分析，根據美國總統川普在第1任期時簽署頒布的「外國公司問責法案」（HoldingForeign Companies Accountable Act），在美國上市的企業必須證明不受外國政府控制或持有股權；若企業連續3年不配合「美國上市公司會計監督管理委員會」（U.S. Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB）審查，將禁止企業在美國的證券交易所掛牌交易。

自2020年這項法案生效至今，已有一些中概股主動自美國證券市場下市。

報導引述市場研究和數據分析機構MarketVectorIndexes首席執行長尚菲爾德（Steven Schoenfeld）表示，「摘牌（下市）工具是現成的」。此外，川普政府還可以藉由發布行政命令設定更廣泛的投資禁令，「告訴美國人可以投資哪裡，不可以投資哪裡，這種情況即使算不上史無前例，也是非常罕見的」。

報導統計，截至3月7日，有286家中國公司在美國主要證券交易所上市，比較知名的企業包含阿里巴巴、騰訊、京東、百度等。

如果中國股票被勒令從美國證券市場下市，尚菲爾德分析，部分投資者可以將其轉換為這些公司在香港交易所上市的股票，但更多投資者很可能會選擇直接出售他們在這些中國公司的持股，「這將在全球市場引起嚴重的連鎖反應」。

此外，這樣的舉動也可能引起中國投資者出於報復而拋售所持美國證券，同樣會衝擊美國市場。

報導指出，若美國選擇將中國概股勒令下市，意味著行動重大升級。美國外交關係委員會（Council onForeign Relations）國際政治經濟學研究員劉宗媛（Zongyuan Zoe Liu，譯音）分析，美國在貿易戰中採用可能的潛在手段，將中國企業下市或許是屬於最不可能使用的工具。

劉宗媛指出，關鍵原因是，不同於關稅可以在談判過程中進行調整、擴大或取消，下市是永久性的，「這個武器美國只能使用一次」。

川普 關稅

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