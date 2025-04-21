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拒收！又一架波音飛機自大陸返回美國
第二架原計劃應交付給一家中國廈門航空公司的波音飛機21日返回美國。在美國貿易戰開打後，中國大陸拒絕波音交付已訂製的客機。
據路透報導，航班追蹤網站AirNav Radar的數據顯示，這架737 MAX 8飛機周一離開波音公司位於上海附近的舟山完工中心後，降落在美國領土關島。
此前，已有一架原計劃交付給中國廈門航空的波音飛機，4月20日返回抵達波音在美生產中心。
路透引述目擊者說法稱，這架有廈門航空塗裝的737 MAX飛機，於21日早上9時11分降落在西雅圖波音機場。
周日，一架塗有中國廈門航空塗裝的737 MAX飛機從舟山返航，降落在西雅圖的波音機場。
對於中美貿易戰打到天上去，路透指出，目前尚不清楚是哪一方決定這兩架飛機返回美國。
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