關稅風暴飄搖中 消費必需品股成了最佳避風港

全球貿易戰陰影下，亞洲消費類股反而成了資金的避風港，投資人轉向那些以本地需求為主的企業。

高盛與摩根士丹利在4月2日川普祭出新一波關稅攻勢後陸續發布報告，雙雙看好亞洲消費必需品股，建議投資人採取防禦性操作。富達國際（Fidelity International）則表示，已逢低加碼遭重挫的大陸消費股，看好這類企業會受惠於政策刺激措施。

MSCI亞太消費必需品股指數4月2日來上漲5%，在11大產業分類中表現居冠，遠勝大盤2.5%的跌幅。大陸永輝超市與日本神戶物產雙雙飆漲逾19%，其他飲料和乳品類股也有不錯表現。

盛寶金融市場（Saxo Markets）新加坡首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示，這波相對強勢的表現，顯示投資人心態正從追逐全球經濟成長和出口，轉向尋找內需有韌性的避風港。

她說：「市場開始反映一個更加分裂、傾向保護主義的世界。在這樣的環境下，本地政策支持和內需消費的重要性正快速上升。」

雖然長期貿易戰幾乎沒有產業能夠倖免，但民生消費股在經濟壓力下展現較強韌性。再加上這個類股指數連續四年下跌至2024年，相對MSCI亞太資訊科技指數自2019年以來幾乎一路走高，也顯示消費類股還有補漲空間。

隨著各國陸續推出財政刺激措施，這波資金輪動仍有可能延續下去。大陸官方最近推出48項政策鼓勵家庭支出，包括餐飲與醫療支出等；南韓則將追加預算規模提高至12兆韓元（約84億美元）。在印度，氣象預測今年降雨量將高於正常水準，可望帶動農村內需回升。

富達國際在7日中港股市重挫時逢低布局民生消費類股及部分和旅遊相關的非必需消費股。富達基金經理人簡立恆（Terrence Kan）表示，富達相對偏好大陸A股，認為這類股票更能受惠於北京的政策支持。

高盛策略師在4月6日的報告中，將亞洲消費必需品類股投資評等由「符合大盤比重」（marketweight）調升至「加碼」，表示他們投資轉向「內需和防禦性操作」。

東京海上資產管理國際公司首席投資長秋澤宏典說：「消費必需品並非需求波動劇烈的產業，而且多數企業對美出口曝險相對有限。」他也說，較正面的情境是各國央行啟動降息，進一步刺激內需消費。

相較之下，非必需消費類股因市場預期家庭會縮減非必要支出，股價明顯承壓。MSCI亞太非必需消費指數自4月2日以來下跌逾5%，在各產業類別中跌幅居次。