快訊

高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 市府、高捷伸援手邀進駐

台大醫院外牆施工鷹架倒塌 小客車行經遭砸中

北檢外抗議違反集遊法 劉世芳：警方將傳喚首謀朱立倫等到案

路透：別克改頭換面市場青睞 美關稅政策成挑戰

中央社／ 底特律20日綜合外電報導

通用汽車旗下品牌別克曾經被嫌老氣，如今強勢回歸。一系列重新設計的小型休旅車，包括Envision、Encore GX，以及不到3萬美元的熱賣車款Envista，推動第一季銷售飆升39%。

但隨後出現變數：美國總統川普關稅政策開始生效。

路透社報導，別克（Buick）最受歡迎的3款車型都不是在美國生產。Envista和Encore GX都是在韓國組裝，Envision休旅車則是在中國製造。

這代表這3款車現在全都面臨高額關稅，可能讓它們在美國經銷商的標價上漲數以千計美元。

根據巴克萊（Barclays）的分析，別克在韓國生產的車款面臨27.5%的關稅；中國製的Envision更將被課徵高達47.5%的費用，這包括25%的汽車關稅、20%的類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）相關關稅，以及原有的2.5%汽車進口稅。

別克經銷商原本對近期推出的新車型信心大增，新措施對他們來說卻是個壞消息。別克多年來一直努力擺脫過時的刻板印象。

分析師認為，價格上漲可能會減緩別克的發展趨勢，甚至威脅到品牌生存。

汽車業數據預測公司AutoForecast Solutions副總裁菲奧拉尼（Sam Fiorani）說：「別克最新一波車型價格實惠，品質優良，性能也不錯，若因成本劣勢而破壞這些優勢，可能會影響別克在美國的營運。」

別克拒絕對此報導置評。

川普的關稅迫使汽車業高層重新審視他們的產品組合，並評估持續進口一些外國製車型帶來的長期成本是否值得。這些關稅於本月初實施，已經帶來了一些變化。

通用汽車（General Motors）將在印第安納州的工廠提高卡車產量，而Ram貨車和吉普車的製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）在墨西哥和加拿大的兩座工廠則暫時停產。

川普 關稅

延伸閱讀

川普列8大非關稅作弊黑招！點名日本歐盟耍手段 稱各國去求情

安聯投信：留意超跌後的表現潛在機會

川普關稅政策不確定性高 另類資產 避險優選

錢進美股 觀察四大變數

相關新聞

川普堅持直接和習近平談判 美中卡關

政治新聞網Politico報導，美國總統川普放話三到四周內與北京達成關稅協議，但他堅持與中國大陸國家主席習近平直接一對一...

逼人投資阿拉斯加？美國點名台日韓買天然氣

美國為何特別點名「台、日、韓」作為阿拉斯加天然氣計劃的投資方？美國本就是台灣進口天然氣的第三大來源國，如今擴大對美採購，對台灣原本的能源政策有何影響？阿拉斯加採購案對台美貿易關係有何影響？這項投資案對台美安全合作又有何幫助？

日、韓與美貿易談判本周登場 各有盤算

日本及南韓本周將於在華府與美國進行貿易談判，日本準備以擴大進口美國稻米、並且放鬆進口美國汽車的檢驗流程為籌碼，爭取取消2...

川普列8大非關稅作弊黑招！點名日本歐盟耍手段 稱各國去求情

美國總統川普20日在自家社群發文表示，自從「解放日」宣布對等關稅之後，許多世界領袖與商界高層主動求情，希望能逃過關稅大刀...

川普拋關稅炸彈前精準脫手！祖克柏等商業巨擘提前套現數百億元

彭博資訊引述追蹤內部人交易的機構「華盛頓服務公司」（Washington Service）分析，臉書母公司Meta執行長...

南韓出口開始萎縮了 凸顯川普關稅政策帶來衝擊

南韓初步貿易數據顯示，在美國總統川普擴大關稅行動後，南韓本月首20天的出口萎縮，為經濟成長展望蒙上陰影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。