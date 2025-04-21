快訊

高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 市府、高捷伸援手邀進駐

台大醫院外牆施工鷹架倒塌 小客車行經遭砸中

北檢外抗議違反集遊法 劉世芳：警方將傳喚首謀朱立倫等到案

南韓出口開始萎縮了 凸顯川普關稅政策帶來衝擊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓本月首20天的出口額下滑，為經濟成長展望蒙上陰影。美聯社
南韓本月首20天的出口額下滑，為經濟成長展望蒙上陰影。美聯社

南韓初步貿易數據顯示，在美國總統川普擴大關稅行動後，南韓本月首20天的出口萎縮，為經濟成長展望蒙上陰影。

根據南韓海關周一（20日）公布的數據，經工作日調整後，4月首20日的出口額年比下滑5.2%，逆轉上個月全月出口成長5.5%的趨勢。

川普在3月對進口鋼鋁加徵關稅，本月稍早又對進口汽車徵收25%關稅，並對其他所有進口貨品徵收10%關稅。出口動能減緩，凸顯南韓以出口為主的經濟，面臨來自川普保護主義政策的風險。

最新數據受到密切觀察，因為可能透露出川普貿易保護主義對世界的實際影響。

南韓官員表示，正尋求與美國達成「重大」協議，但在南韓預定6月3日舉行總統大選之際，目前尚不清楚美韓何時能達成協議。南韓財政部長崔相穆與貿工部長安德根本周將赴華盛頓與美展開貿易談判。

最新數據顯示，南韓本月首20日未經調整的出口下滑5.2%，整體進口減少11.8%，貿易差額達1億美元。

南韓是美國第六大貿易夥伴，2024年對美貿易順差較前一年大增約25%，達到557億美元，這也成為川普決定祭出所謂對等關稅時的考量因素。

美國的汽車關稅大幅衝擊南韓車廠，因為根據政府數據，2024年南韓價值708億美元的汽車出口中，銷往美國占了近半數。汽車與汽車零組件是南韓對美最大出口品項之一。

如果川普政府決定進一步對半導體進口加徵關稅，將進一步衝擊南韓半導體產業，該產業是南韓經濟的重要支柱。

南韓央行上周決定把基準利率維持在2.75%，儘管央行表示，貿易政策帶來的成長下滑風險明顯增加。央行總裁李昌鏞在決策會議後的記者會中表示：「整體出口動能疲弱，4月出口成長放緩，原因是貿易情勢在3月小幅擴張後惡化。」

南韓央行表示，經濟成長較預期疲弱，原因是受到美國貿易政策和國內政治不確定性影響，同時警告第1季經濟可能萎縮。

川普 關稅

延伸閱讀

輝達股價重挫…謝金河評因「向中投名狀」！網笑：老謝出馬準備噴

川普施壓俄烏本周和解！烏克蘭將回應 恐用北約夢、克里米亞換停火

本周開盤前 五件國際事不可不知

川普槓上鮑爾是市場崩潰前兆？富蘭克林華美：關注三大風險指標

相關新聞

川普堅持直接和習近平談判 美中卡關

政治新聞網Politico報導，美國總統川普放話三到四周內與北京達成關稅協議，但他堅持與中國大陸國家主席習近平直接一對一...

逼人投資阿拉斯加？美國點名台日韓買天然氣

美國為何特別點名「台、日、韓」作為阿拉斯加天然氣計劃的投資方？美國本就是台灣進口天然氣的第三大來源國，如今擴大對美採購，對台灣原本的能源政策有何影響？阿拉斯加採購案對台美貿易關係有何影響？這項投資案對台美安全合作又有何幫助？

日、韓與美貿易談判本周登場 各有盤算

日本及南韓本周將於在華府與美國進行貿易談判，日本準備以擴大進口美國稻米、並且放鬆進口美國汽車的檢驗流程為籌碼，爭取取消2...

川普列8大非關稅作弊黑招！點名日本歐盟耍手段 稱各國去求情

美國總統川普20日在自家社群發文表示，自從「解放日」宣布對等關稅之後，許多世界領袖與商界高層主動求情，希望能逃過關稅大刀...

川普拋關稅炸彈前精準脫手！祖克柏等商業巨擘提前套現數百億元

彭博資訊引述追蹤內部人交易的機構「華盛頓服務公司」（Washington Service）分析，臉書母公司Meta執行長...

南韓出口開始萎縮了 凸顯川普關稅政策帶來衝擊

南韓初步貿易數據顯示，在美國總統川普擴大關稅行動後，南韓本月首20天的出口萎縮，為經濟成長展望蒙上陰影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。